Llega a Lidl el complemento con el que serás el rey de todas las fiestas a la mitad de su precio
Los supermercados ofrecen una variada selección de productos de bazar
Hablar de Lidl es mucho más hablar de alimentación y droguería, porque estos supermercados ofrecen una variada selección de productos de bazar y además ahora tienen el complemento perfecto con el que serás el rey de las fiestas a la mitad de su precio.
Se trata de un casco para servir aperitivos, ideal para fiestas o para ver eventos deportivos donde podrás colocar desde patatas fritas hasta gominolas y todo lo que se te ocurra.
Y es que tiene un recipiente extraíble para aperitivos y bandeja extraíble para salsas y cremas, con lo que tendrás todo a mano.
Además, los recipientes pueden lavarse en el lavavajillas; y también puede usarse en el microondas para calentar, por ejemplo, la salsa para los nachos.
Un casco para aperitivos que no dejará a nadie indiferente o que puedes comprar para regalárselo a ese amigo forofo de los deportes.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este casco para apertitivos tiene un precio de venta recomendado de 19,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un increíble descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros, todo un chollo.
