El truco de las estilistas para parecer más alta y delgada se consigue con una prenda de 3 euros que se puede comprar en Amazon

La camisa blanca o a rayas es un básico de cualquier armario. Este otoño-invierno, además, es perfecta para jugar con las capas y conseguir esa superposición de prendas que tanto se lleva ahora. Pero no es oro todo lo que reluce. Las estilistas tiene un truco infalible para conseguir ese efecto en tendencia y además parecer más altas y delgadas.

Se trata de lo que se conoce como "extensor de camisa". Se trata de una prenda que simula la parte baja de una camisa y va colocado a la cintura con un elástico, como si fuese una falda aunque no cubre como tal. Esta prenda tan peculiar está pensada para poner encima de pantalones y simular que se lleva una camisa por debajo de la prenda superior.

Con esta prenda se consigue alargar la figura y tiene doble efecto: ayuda a parecer más alta y más delgada. Al no llevar una camisa real debajo de un jersey o una sudadera se evita que la superposición de capas le de más volumen al busto.

Los extensores de camisa se pueden comprar en Temu, Shein o Amazon por unos 4 euros. Hay varios modelos que simulan desde la camisa blanca, a la azul a la de rayas.

Extensores de camisa de Amazon / Amazon

Inmaculada Pérez, conocida entre sus seguidoras como Chincha Rabiña, es estilista y fiel defensora del turco de la falsa camisa. La recomienda para dar un punto divertido y de estilo a los estilismos más básicos o monocolor del día a día.

Lencería para la calle

El top lencero es casi un básico de armario. Nunca se ha llegado a ir del todo, pero esta temporada vuelve con más fuerza con encajes en el escote y la parte baja muy evidentes.

Los vestidos lenceros tipo camisón también se han dejado ver en los útlimos años. En esta ocasión vienen además con el bajo irregular (un lado más largo que otro). Este tipo de prendas son las que proponen las firmas para poner encima de vaqueros y debajo de jerséis.

Chaquetas de ante

La chaqueta de ante en marrón (el color de la temporada) arrasan este otoño-invierno. La propia Princesa Leonor lució una en la entrega del Premio a Valdesoto como "Pueblo Ejemplar". Apostó por un look cómod en denim y marrón muy acorde a su estilo y muy en tendencia.

Las tiendas como Zara, Lefties o Primark venden chaquetas de ante del estilo. Es una de las prendas estrella y todo el mundo quiere la suya.