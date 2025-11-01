Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
Un producto que se agotará pronto
Cada vez nos cuesta más ponernos con la limpieza del hogar, sobre todo porque suele ser algo tedioso que a nadie le gusta. Sin embargo, Lidl ha llegado en nuestra ayuda con un electrodoméstico que hará más sencilla la limpieza del hogar. Seguro que se forman largas filas para hacerse con él.
Y es que los tiempos de pasar la escoba y el recogedor ya quedaron atrás, ahora es mucho más fácil con la aspiradora inalámbrica de Bosch, la Readyy'y Serie 2 16 V.
Y es que tener una aspiradora como esta en casa soluciona mucho sobre todo porque además es un 2 en 1. Por un lado una aspiradora de mano inalámbrica y por el otro una aspiradora de mano a batería
Además, es fácil de usar, guardar y limpiar gracias a su bajo peso y al sistema EasyClean. Este sistema hace que se amuy sencilla la extracción y limpieza del rodillo del cepillo de la boquilla. Además, se mantiene de pie por sí sola, con lo que ahorra espacio de almacenamiento y es de carga flexible en cualquier enchufe.
Esta aspiradora cuenta con tecnología de iones de litio, unas baterías de larga duración que garantizan un alto rendimiento constante y tiempos de carga cortos. Asimismo, cuenta con una boquilla motorizada para una limpieza a fondo en todo tipo de suelos; y dos niveles de potencia.
Y no solo eso, su filtro es lavable y es de fácil manejo para la extracción y vaciado del depósito de polvo.
Precio
Una solución como esta para la limpieza de la casa costará muchos euros, seguramente. Pero estamos hablando de Lidl, donde cuentan con precios sin competencia, por eso esta aspiradora tan solo te costará 121,99 euros, todo un chollo.
