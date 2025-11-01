Lidl no se queda atrás y lanza su propio calendario de adviento "beauty": el más barato de todos
Queda mes y medio para la Navidad
Seguro que estás cansado de ver en Tik Tok e Instagram lo vídeos de influencers abriendo calendarios de adviento "beauty", pues Lidl no se ha querido quedas atrás y lanza su propio calendario de adviento "beauty" con la premisa de ser el más barato de todos.
Pero, ¿qué es un calendario de adviento "beauty? Primero deberías saber que es un calendario de adviento, se trata de un calendario del mes de diciembre con regalitos que se van abriendo cada día hasta llegar a Navidad.
Una tradición que no se realizaba en España pero que, como todas las modas, acabó llegando. Y al que también se sumaron las marcas de belleza, como una forma de mostrar sus productos a los posibles clientes para que, una vez decididos, los acabasen comprando.
Estos calendarios "beauty" son de tipos diversos, los hay muy caros como los que sacan Rituals o L'oreal, pero también de marcas un poco más low cost, como Catrice o Essence. Pues Lidl también tiene el suyo. Tal y como cuentan, se trata de un calendario con 24 accesorios de belleza como pintalabios, crema de manos, exfoliante o un espejo, entre otros.
Estará por tiempo limitado, entre los días 7 y 9 de noviembre, así que seguro que vuela.
Menos de un euro
Y cuánto costará este calendario, pues 19,99 euros, menos de un euro por cada producto del calendario.
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón