Lidl no se queda atrás y lanza su propio calendario de adviento "beauty": el más barato de todos

Seguro que estás cansado de ver en Tik Tok e Instagram lo vídeos de influencers abriendo calendarios de adviento "beauty", pues Lidl no se ha querido quedas atrás y lanza su propio calendario de adviento "beauty" con la premisa de ser el más barato de todos.

Pero, ¿qué es un calendario de adviento "beauty? Primero deberías saber que es un calendario de adviento, se trata de un calendario del mes de diciembre con regalitos que se van abriendo cada día hasta llegar a Navidad.

Una tradición que no se realizaba en España pero que, como todas las modas, acabó llegando. Y al que también se sumaron las marcas de belleza, como una forma de mostrar sus productos a los posibles clientes para que, una vez decididos, los acabasen comprando.

Calendario de adviento. / Lidl

Estos calendarios "beauty" son de tipos diversos, los hay muy caros como los que sacan Rituals o L'oreal, pero también de marcas un poco más low cost, como Catrice o Essence. Pues Lidl también tiene el suyo. Tal y como cuentan, se trata de un calendario con 24 accesorios de belleza como pintalabios, crema de manos, exfoliante o un espejo, entre otros.

Estará por tiempo limitado, entre los días 7 y 9 de noviembre, así que seguro que vuela.

Menos de un euro

Y cuánto costará este calendario, pues 19,99 euros, menos de un euro por cada producto del calendario.