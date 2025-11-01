Llega a Lidl el producto más esperado de la Navidad con novedades y la intención de que no puedas elegir solo uno

Una vez que pasa Halloween, llega la Navidad. Los nuevos ciclos de consumo adelantan la llegada de las fiestas navideñas. Y ya hay turrón. A los sabores clásicos, cada años se suman nuevas propuestas. Este año, en Lidl han lanzado tres variedades con las que pretenden triunfar entre los más golosos.

Turrón de trufa, de banoffee (tarta de plátano, toffe y nata montada) y chocolate cremosos. Estas tres nuevas variedades con precios que van desde los 2 a los 3 euros viene con "una misión imposible: elegir solo uno".

La chimenea más acogedora

La Navidad invita al recogimiento y Lidl vende una chimenea perfecta para el invierno. Además de decorar tu casa, también da calor. Y por menos de 30 euros.

Se trata, sin duda, de una oferta que no puedes dejar pasar. Se trata de una chimenea eléctrica de 1.950 watios que tiene efecto de leña y 2 niveles de calefacción. Es más, la puedes usar todo el año, porque te permite usar opcionalmente solo como iluminación ambiental o solo como generador de calor.

El regalo perfecto

¿A quién no le gusta tomar una buena taza de café? Un placer que solo podemos degustar en una buena cafetería... hasta ahora. Y es que ha aterrizado en Lidl la cafetera como la que anuncia Brad Pitt a un precio sin competencia.

Y es el que el actor americano es imagen de las cafeteras DeLonghi y en Lidl venden una de estas máquinas con una potencia de 1.100 watios y una capacidad de su depósito de agua de 1,1 litros.