Aterriza en Lidl el complemento perfecto para montarte el gimnasio en casa y con un descuento del 59 por ciento

Ya lo dicen los expertos, es importante hacer ejercicio, aunque sea un poco, todos los días. Pero no siempre tenemos tiempo para salir a correr o acudir al gimnasio. Pero en Lidl ha aterrizado el complemento perfecto para montarte el gimnasio en casa y con un descuento del 59 por ciento.

Y es que para montarte el gimnasio en casa no hace falta tener grandes máquinas, puedes empezar con unas pesas, que te permitirán ejercitar todos los músculos.

Pero para que no dejes las pesas tiradas por el suelo, en Lidl te venden unos soportes para la barra de pesas que además, te ayudan a realizar ejercicios de musculación con el peso muerto, el press de banca o las sentadillas.

Soportes para pesas. / Lidl

Estos soportes que puedes adquirir en Lidl tienen dos opciones de apoyo para la barra de halterofilia. UNa altura de apouyo superior de entre 155 y 168 centímetros regulable en 14 posiciones; y una altura de apoyo inferior de 45 a 70 centímetros regulable en seis posiciones.

Y para montar estos soportes, no te preocupes, porque incluyen material de montaje.

Pero lo mejor de todo es que estos soportes no van a suponer un fuerte desembolso económico. Estamos hablando de Lidl, donde sus precios no tienen competencia y también ocurre con estos soportes de pesas cuyo precio de venta recomendado es de 71,99 euros.

En Lidl no pagarás tanto dinero, porque estos soportes para pesas tienen un descuento del 59 por ciento, con lo que se te quedan en 28,99 euros.

Tu reto ahora

Ahora lo único que te queda es ponerte en serio con el ejercicio, tu cuerpo te lo agradecerá.