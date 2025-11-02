Colas en Lidl para hacerse con este masajeador vibratorio que te alegrará el día

¿A quién no le gusta un buen masaje? Pero los masajistas no son baratos ni son para todos los bolsillos. Por eso en Lidl se están formando colas para hacerse con el nuevo masajeador vibratorio que te alegrará el día.

Y es que ser tu propio masajista personal nunca ha sido más fácil, tan solo tienes que acudir a Lild para hacerte con este masajeador vibratorio que es especial para masajear partes específicas del cuerpo mediante vibración. Además, tiene función de calor, refrescante y vibratoria. Un 3 en 1.

Masajeador vibratorio. / Lidl

Este masajeador vibratorio es perfecto para masajear distintas zonas del cuerpo como, por ejemplo, los hombros, la espalda o los brazos.

Además, tiene un diseño con dos cabezales. Por un lado, un cabezal de masaje para masajear en profundidad; y por el otro, la función opcional de calor y refrescante con piloto luminoso para disfrutar de un masaje relajante.

Un descuento del 50 por ciento

Seguro que pensarás que estos aparatos de masaje son caros, pero en Lidl piensan en los bolsillos más apretados y aunque este masajeador vibratorio tiene un precio de venta recomendado de 39,99 euros, en Lidl te podrás hacer con él con un descuento del 50 por ciento, la mitad, con lo que solo te costará 19,99 euros. Eso sí, corre a por él, porque volará de los estantes.