La gran oportunidad de Lidl en juguetes justo antes de Navidad: un kit con peluche y transportín (y mucho más) tirado de precio

Se acercan las Navidades, momento de ilusión, de alegría, de mucho tiempo en familia... Pero también de gasto elevado. No pocos comienzan a pensar ya en el desembolso que suponen estas fiestas y activan el modo de búsqueda de ofertas, anticipándose al periodo festivo.

De hecho, anticiparse siempre es una buena estrategia para reducir gastos y encontrar mejores precios. En este sentido, muchos supermercados y grandes cadenas ofrecen ahora, cuando aún no se ha entrado en periodo navideño, buenas oportunidades. Es el caso de Lidl, que ha decidido reducir drásticamente el precio de un juguete muy completo y que tiene altas valoraciones por parte de los clientes.

Se trata de un kit veterinario para niños, que está rebajado en más del 50% y vale tan solo 8,49 euros, frente a los 17,99 euros de su precio inicial, según Lidl. Incluye, además, una mascota de peluche y transportín. Además tiene estetoscopio, accesorios de consulta, pinzas, jeringuilla, apósitos etc.

Las valoraciones de los clientes han puntuado el juguete en un altísimo 4,7 sobre 5. Algunos de los comentarios:

"Satisfacción, bajo el árbol te hará feliz".

"Juguetes de buena calidad y asequibles y amplia variedad".

"El precio del producto es bueno, el material es satisfactorio, el producto cumplió con las expectativas".

Gastos en la Navidades

En España, el presupuesto destinado a la compra de juguetes para la temporada navideña se mantiene relativamente estable pese a la inflación y a los vaivenes económicos. Según el Informe sobre la Compra de Juguetes en España 2024 elaborado por ALDI, el 63 % de los hogares afirma que mantendrá el mismo gasto que el año anterior en esta partida. Dentro de esta estabilidad, el estudio indica que el 59% de las familias tiene previsto gastar hasta 200 euros como máximo en juguetes.

En cuanto a la distribución del gasto, los datos muestran distintos perfiles: aproximadamente un tercio de las familias planea invertir entre 100 y 200 euros, mientras que alrededor de un 24% prevé gastar entre 50 y 100 euros. Asimismo, un porcentaje más reducido —alrededor del 17%— anticipa que su desembolso será más de 300 euros. Estos números indican que la mayoría de las familias optan por presupuestos moderados, y solo una minoría invierte grandes cantidades en juguetes.

El contexto de estos gastos se ve influido por varios factores clave. La inflación, por ejemplo, se menciona como una razón por la cual algunas familias optan por no aumentar su presupuesto. También es significativa la tendencia a adelantar las compras, ya que el 63% de los hogares realiza las compras más de un mes antes de las fiestas para aprovechar precios más bajos o asegurar productos. Además, la importancia del precio como criterio de decisión sigue siendo muy elevada: en uno de los informes, el 92 % de los padres y madres declara que el coste es importante o muy importante al elegir juguetes.

Comparativamente, aunque los presupuestos se mantienen, el crecimiento del gasto en juguetes no crece al mismo ritmo que otros gastos navideños. Por ejemplo, un análisis de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge que el gasto medio total en regalos y celebraciones navideñas se reducirá en torno a un 8%, lo que apunta a que los juguetes podrían estar sufriendo una moderación. Esto sugiere que las familias priorizan mantener el volumen de compra de juguetes, pero con cuidado para no disparar otras partidas de gasto.