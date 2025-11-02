El importante aviso de la OCU sobre Temu y Shein: "No cumplen con las normas de seguridad de la Unión Europea"

Si eres aficionado a comprar en plataformas online como Temu o Shein, ten en cuenta el aviso que ha dado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Y es que la OCU ha denunciado en Bruselas estas plataformas por usar técnicas "engañosas".

La Organización de Consumidores hizo un estudio con 162 productos de Shein y Temu en el que dan cuenta de que el 65 por ciento de ellos, es decir, 112, no cumplen con las normas de seguridad de la Unión Europea.

Un hombre comprando por internet. / Freepik

Los productos analizados por la OCU fueron juguetes, bisutería y cargadores de móvil, de los que "más de una cuarta parte son potencialmente peligrosos", apuntan. En su mayoría, son productos a precio irrisorio, algunos de menos de un euro.

En el análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios señalaron que el 65 por ciento de los artículos comprados en Temu y el 73% de los que adquirieron en Shein "no cumplen los requisitos de seguridad de la UE". Además, aseguran en la OCU que la protección al consumidor "no está asegurada en estas páginas" y solicitan que se intensifiquen los controles en la aduana.

Por tipo de producto, los cargadores son los que salen peor parados en el estudio de la OCU, ya que solo 2 de los 45 que adquirieron en estas plataformas cumplen con la normativa europea, dando cuenta de que con su uso "te puedes arriesgar a un incendio mientras carga o una descarga eléctrica".

En cuanto a la bisutería, de los 54 collares que se compraron para el estudio, la mayoría de ellos "no presenntaba riesgos de seguridad, aunque sí para la salud por conterner metales pesados tóxicos".

Juguetes

Por último, en los juguetes analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios, un total de 54, había "fallos diversos": Así, explicaron que "varios tenían piezas pequeñas, pegatinas o ventosas que se desprendían fácilmente y podían tragarse con el riesgo de atragantamiento". La mayoría de estos juguetes eran para menores de 3 años.