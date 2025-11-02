Este supermercado tiene la mejor tortilla de patatas de marca blanca (y no llega a 2 euros)

La tortilla de patata figura como uno de los iconos culinarios de la cocina española. En un mercado en el que el ritmo de vida limita los fogones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado más de una docena de versiones precocinadas para ver hasta qué punto se acercan a la versión casera.

Sin embargo, como preámbulo, hay que realizar una matización. Es importante reconocer que las tortillas precocinadas no pueden replicar del todo la textura y el sabor de una buena tortilla casera, donde la patata está pochada, el huevo aún jugoso y la cebolla cocinada con mimo. La OCU identifica que la mayoría de estos productos preparados tienen la patata menos tierna, el huevo cuajado (aunque es un punto que cada vez se consigue más en los productos industriales) y presencia de aditivos para mantener la textura y la seguridad alimentaria. Este último punto es especialmente reseñable, toda vez que una tortilla de patatas tradicional hecha en casa nunca tendrá aditivos.

Criterios de evaluación

El análisis de la OCU se apoyó en tres dimensiones clave. Primero, la calidad de los ingredientes: patata fresca o poco procesada, huevos, aceite —idealmente de oliva— y cebolla si la lleva. Segundo, el etiquetado nutricional y presencia de aditivos: grasas, sal, aditivos utilizados en las versiones refrigeradas.Tercero, la sensación sensorial: textura, jugosidad, sabor y parecido con la tortilla casera.

Los ganadores del ranking

Según los resultados más recientes, la opción mejor valorada es la "La Cocina de Senén" —versión congelada— con aproximadamente 68 puntos sobre 100. Destaca por emplear huevos camperos, aceite de oliva virgen extra y por su textura más jugosa, logrando un resultado muy cercano al hecho en casa. Pero es ya en segunda posición donde aparece la primera tortilla de patatas de la marca blanca de un supermercado: La Cocina de Aldi. En concreto, se trata de la versión del producto refrigerado, con huevos camperos y cebolla caramelizada. Tiene 67 puntos.

Las marcas blancas (de amplia distribución) ocupan un lugar relevante para consumidores que buscan buena relación calidad-precio. De hecho, la ya mencionada opción de Aldi es ostensiblemente más barata que la única tortilla que le precede en la lista de la OCU: vale 1,99 euros por 8.5 euros de la de "La Cocina de Senén". Si bien, esta es de 700 gramos por los 500 gramos que pesa la de Aldi.

Otras marcas blancas bien posicionadas según la OCU: la opción de Alcampo con eitqueta verde y con cebolla ocupa la cuarta posición con 57 puntos, y la de Hacendado, también con cebolla, es quinta con 56 puntos. Aquí se pueden consultar el ranking completo.

Reflexión sobre calidad vs precio

Para el consumidor medio, la elección entre “mejor sabor” y “mejor precio” se convierte en un dilema. Si la prioridad es el sabor y la textura, la versión de gama alta representa la mejor alternativa, pero es ostensiblemente más cara. Pero si el criterio es funcionalidad, precio y rapidez, una opción de marca blanca puede cumplir cada vez con más solvencia y las diferencias se han estrechado, según el ranking de la OCU, respecto a marcas especializadas. Hay que tener en cuenta que la tortilla precocinada sigue siendo distinta de la hecha en casa: la mayoría de productos estudiados por la OCU presentaron patata menos tierna o huevo más cuajado que la versión tradicional.

Consejos para elegir en el supermercado