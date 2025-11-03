Adiós al clásico árbol de Navidad: Zara Home revoluciona el mercado con un sauce llorón con luces

Se acabó poner el árbol, colocar cada bola y el espumillón. La propuesta de Zara Home viene a revolucionar el mercado y ofrecer una solución minimalista llena de luces LED y diseños novedosos que solo hay que sacar de la caja y enchufar. Pero hay más: al tradicional árbol de Navidad, que imita al pino, se suma ahora el sauce llorón. Promete convertirse en la pieza más elegante y deseada de estas fechas. Ese producto que se cuela en las redes sociales, todo el mundo quiere y se agota pese a su precio.

La firma de decoración de Inditex lanza sus árbol sauce, una pieza de diseño decorativo con espíritu navideño, en varios tamaños. El más grande (de 280 centímetros) cuesta 499 euros. Su versión en 1.80 baja a 229 euros. Las luces LED integradas -discretas y cálidas- sustituyen a las girnaldas. En total tiene 2080 luces que no son reemplazables.

El sauce llorón navideño de Zara Home y la propuesta clásica con luces LED / Zara Home

El árbol de luces de Zara Home funciona enchufado a la luz y para ello tiene un cable de tres metros. Otro dato a tener en cuenta: no vale para exteriores.

El árbol de Navidad más minimalista

Por si el sauce es demasiado revolucionario, Zara Home también ha sacado la versión del pino clásico en luces LED. Tiene una altura de 1.80 y cuesta 169 euros. Esta reinterpretación del actual árbol navideño clásico tiene más tamaños. Se puede comprar una versión pequeña de 50 centímetros por 50 euros.

Para terminar de rizar el rizo, hay otra propuesta más. Árboles de Navidad de papel con luz LED. Su precio oscila entre los 169 y los 90, dependiendo de su tamaño.

Y llegó el turrón

Los productos navideños empiezan a llenar las tiendas. El turrón ya está cada vez más presente, ganando espacio en los supermercados. Es el caso de Lidl que ya ha lanzado los suyos con tres nuevos sabores.Turrón de trufa, de banoffee (tarta de plátano, toffe y nata montada) y chocolate cremosos. Estas tres nuevas variedades con precios que van desde los 2 a los 3 euros viene con "una misión imposible: elegir solo uno".

Entre los