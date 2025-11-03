Adiós a la freidora de aire, Lidl revoluciona la cocina con este pequeño electrodoméstico que prepara la comida de 9 maneras distintas
Ya no querrás nada más para cocinar
La entrada de las freidoras de aire en las cocinas supuso una revolución, sobre todo por la versatilidad de este electrodoméstico, que permite facilitar mucho las comidas y cenas. Pero parece que tendrás que despedirte de las freidoras de aire tradicionales con este pequeño electrodoméstico con el que Lidl está revolucionando la cocina porque prepara la comida de 9 maneras distintas.
Se trata de la freidora de aire caliente 9 en 1 que combina en un solo aparato una freidora de aire caliente, una parrilla y un deshidratador. Además, es de gran capacidad, ya que puedes hacer a la vez hasta 750 gramos de patatas fritas.
Pero es que con esta freidora de aire caliente de Lidl puedes freír, asar a la parrilla giratoria, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar en un solo aparato. Y lo mejor, puedes freir sin aceite ni grasa adicionales.
Además, su uso no es complicado, cuenta con una pantalla táctil y 10 programas preestablecidos, además de una gran ventana panorámica de tamaño XL.
Tiene un ajuste de temperatura que va desde los 40 grados a los 200 grados y un ajuste del temporizador de entre uno y 60 minutos, mientras que en el caso de la función deshidratar, es de entre una y 24 horas.
Y dada su versatilidad, también cuenta con varios accesorios, como tres bandejas para hornear y deshidratar (rejilla), una bandeja continua, un rotisserie para pollo, una cesta giratoria redonda, un set de kebab (para hasta 8 pinchos) y un asa.
Además, todos los accesorios son aptos para lavavajillas e incluye libro de recetas con 20 recetas.
Precio
¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por esta evolución de la freidora de aire tradicional? Pues en Lidl te la venden por solo 79,99 euros.
