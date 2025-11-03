Adiós a la freidora de aire, Lidl revoluciona la cocina con este pequeño electrodoméstico que prepara la comida de 9 maneras distintas

La entrada de las freidoras de aire en las cocinas supuso una revolución, sobre todo por la versatilidad de este electrodoméstico, que permite facilitar mucho las comidas y cenas. Pero parece que tendrás que despedirte de las freidoras de aire tradicionales con este pequeño electrodoméstico con el que Lidl está revolucionando la cocina porque prepara la comida de 9 maneras distintas.

Se trata de la freidora de aire caliente 9 en 1 que combina en un solo aparato una freidora de aire caliente, una parrilla y un deshidratador. Además, es de gran capacidad, ya que puedes hacer a la vez hasta 750 gramos de patatas fritas.

Freidora de aire 9 en 1. / Lidl

Pero es que con esta freidora de aire caliente de Lidl puedes freír, asar a la parrilla giratoria, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar en un solo aparato. Y lo mejor, puedes freir sin aceite ni grasa adicionales.

Además, su uso no es complicado, cuenta con una pantalla táctil y 10 programas preestablecidos, además de una gran ventana panorámica de tamaño XL.

Tiene un ajuste de temperatura que va desde los 40 grados a los 200 grados y un ajuste del temporizador de entre uno y 60 minutos, mientras que en el caso de la función deshidratar, es de entre una y 24 horas.

Y dada su versatilidad, también cuenta con varios accesorios, como tres bandejas para hornear y deshidratar (rejilla), una bandeja continua, un rotisserie para pollo, una cesta giratoria redonda, un set de kebab (para hasta 8 pinchos) y un asa.

Además, todos los accesorios son aptos para lavavajillas e incluye libro de recetas con 20 recetas.

Precio

¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por esta evolución de la freidora de aire tradicional? Pues en Lidl te la venden por solo 79,99 euros.