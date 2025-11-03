Adiós a guardar los platos encima del otro: la solución japonesa vertical de Lidl para tener más espacio en el armario

El orden es algo fundamental a lo que muchas personas restan importancia. Pero lo cierto es que mantener una espacio ordenado en tu vida diaria, ya sea en tu hogar o lugar de trabajo, es sinónimo de tranquilidad y felicidad.

Aunque para saber cómo mantener las cosas perfectas en el tiempo hay que seguir una serie de pautas.

Marie Kondo es una experta en el tema y se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a su libro, 'La magia del orden. Herramientas para ordenar tu casa ¡y tu vida!'. La japonesa se ha convertido en toda una gurú del tema enseñando al mundo que el orden comienza por la eliminación del exceso de cosas en nuestra vida. Porque según Kondo, es esa manía de almacenarlo todo la que provoca un exceso de cosas en cada hogar u oficina. Según ella, hay que saber desprenderse de los objetos y la ropa. Todo un reto que a muchos supone ansiedad y que a través de su método se podrá hacer realidad. Y es que, Kondo da una serie de pautas con las que mantener el orden, sobre todo en el armario, a través de su método Konmari. Para la especialista, mantener todas las prendas en posición vertical es esencial para que todo sea más fácil de ver e identificar.

Aunque lo más importante en el método de la japonesa es saber ordenar y desechar todas aquellas cosas que no se utilizan. Según ella, lo esencial es quedarse con lo que se usa, sienta bien y hace feliz. Porque las personas tenemos mucha manía de guardar por miedo a que en algún momento se vaya a utilizar. "Si no lo vas a usar déjalo ir con gratitud", concreta.

Por otro lado, la separación de la ropa por temporadas no es necesaria para la especialista. Lo mejor es tenerlo todo a mano y dejar de lado lo que sabemos que el próximo verano no nos va a servir. Según ella, "cuando acabes de escoger toda la ropa deberías quedarte con un tercio de lo que tenías". Y ojo, que este método no solos e aplica en la ropa, también puede ser muy útil para la cocina. Seguro que a muchos les pasa que se van acumulando platos, tazas, vasos etc y notamos que el espacio de nuestro armario mengua. Bien, pues la japonesa tiene otra solución.

Utiliza los armarios altos a cosas que no utilices con asiduidad. los platos, vasos, tazas y demás, colócalos al alcance sin necesidad de recurrir a una banqueta para cogerlos. Y, además, guardando todos los tuppers en vertical ganarás espacio y “puedes ver directamente todo lo que tienes”, explica Kondo. Aunque primero, haz una selección. Quédate con los que realmente usas y son funcionales.

En el amplio y variado catálogo de Lidl se puede encontrar un organizador de cajones. Se trata de un conjunto Lidl de dos cestas sencillas y rectangulares con bordes perfilados, fabricadas en poliéster. Son plegables y vienen en dos tamaños. El pequeño tiene un solo compartimento y mide 20 x 15 x 37 cm. El grande tiene seis compartimentos y mide 40 x 14 x 37 cm.

Cada uno de ellos soporta un peso máximo de 1 kg. Por lo tanto, son perfectos para colocarlos en estanterías o armarios. Estos organizadores a la venta en Lidl incluyen asas situadas en la parte delantera que sirven como asas ergonómicas.

Además, estos compartimentos están disponibles en dos colores: blanco o con un estampado floral multicolor y bordes morados. Además, se pueden encontrar a un precio muy asequible para todos los bolsillos. De hecho, es un artículo que puedes encontrar por 7,99 euros. Además, está disponible en la página web de Lidl y sin duda te ayudará a organizar tu cocina.