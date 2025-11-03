Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
Gracias a su sistema de pulverización integrado, ya no se necesitan cubos ni productos en spray separados
Para contrarrestar el aumento de los precios durante todo el año, Lidl multiplica las acciones que benefician el poder adquisitivo de los consumidores. En este mes de noviembre de 2025, la marca redobla sus esfuerzos para que sus clientes puedan disfrutar de precios asequibles en una gran variedad de productos.
A diferencia de los supermercados tradicionales, Lidl da prioridad al fondo sobre la forma. Por ejemplo, la marca utiliza cajas de cartón como expositores para limitar los costes de colocación en los estantes. Pero también utiliza una iluminación sobria. Cada detalle está pensado para optimizar los gastos operativos.
Y Lidl repercute estos ahorros directamente en sus precios, lo que beneficia enormemente a los consumidores, que salen ganando. La marca reserva la calidad para sus productos, ya sean alimenticios, de ocio o para el hogar. Con precios muy competitivos y una selección tan amplia como la de los principales mercados, Lidl también se impone como un aliado diario para mantener el hogar limpio sin arruinarse.
¿Busca artículos y accesorios que te faciliten la limpieza? Descubre en esta marca todo lo necesario para que su hogar brille. Tanto si necesitas escobas a vapor, bayetas de microfibra, aspiradoras compactas o productos de limpieza eficaces, la marca pone a su disposición todo lo necesario para una limpieza rápida y fácil.
Y, en algunos casos, se lo enviamos directamente a su domicilio. Es el caso de esta escoba limpiavidrios Livarno Home. Ideal para limpiar superficies acristaladas de difícil acceso, es la solución perfecta para mantener sus ventanas impecables sin esfuerzo. Gracias a su mango telescópico, permite acceder fácilmente a las ventanas altas, los ventanales o incluso los porches, sin necesidad de levantarse del suelo. Su cabezal giratorio y su escobilla integrada garantizan una limpieza eficaz y sin marcas.
Ya sea para un uso puntual o regular, esta escoba limpiavidrios Livarno Home combina practicidad, eficacia y ahorro de tiempo. Gracias a su sistema de pulverización integrado, ya no se necesitan cubos ni productos en spray separados. Solo hay que llenar su depósito de 500 ml con tu producto favorito. Con solo apretar el gatillo, pulverice el detergente sobre las ventanas y limpie y seque de una sola pasada. La acción es rápida y precisa, sin riesgo de goteras. Otra ventaja: su cabezal articulado permite llegar a las zonas de difícil acceso y gracias a su mango telescópico, no será necesario subirse a una silla para alcanzar las zonas más altas. Esto garantiza una seguridad adicional en el hogar.
Muy pronto, este artículo a la venta en Lidl se convertirá en indispensable para limpiar sus superficies acristaladas. Ventanas, espejos, ventanales o incluso la mampara de la ducha... Esta escoba con funda de microfibra lavable a 60 °C se adapta fácilmente a todas las superficies lisas. Por último, su precio en Lidl también le seducirá: encontrarás este aliado para una limpieza perfecta por solo 11,99 euros.
