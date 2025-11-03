El aviso de la OCU sobre los piojos en niños y cómo funcionan los centros para tratarlos (ahora de moda)

Muchos padres y madres se tienen que enfrentar, de forma más o menos frecuente, a un problema que suele llegar, en no pocas ocasiones, de los colegios o de actividades grupales a los que acuden sus hijos: la presencia de piojos en su cabello.

Entra entonces en escena el engorroso proceso de cómo enfrentarse a estos parásitos. ¿Qué producto comprar? ¿Cómo y cuántas veces aplicarlo? ¿Conseguiré eliminarlos por completo?

En los últimos tiempos, más allá de la solución tradicional de desparasitar en casa el cabello del niño o niña afectado o afectada, se ha extendido el uso de una solución externa, en base a la cual ha ido prosperando un sector de negocios que ha querido estudiar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Lo que dice la OCU

Eliminar los piojos puede ser una tarea más compleja de lo que parece. Requiere tiempo, paciencia y constancia, ya que no basta con aplicar un producto: es necesario revisar el cabello durante semanas y repetir el proceso si es preciso. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que, cuando falta tiempo o experiencia, existen alternativas como los centros especializados en eliminación de piojos, aunque conviene conocer bien su funcionamiento antes de decidirse.

Según el análisis de la OCU, cada vez más familias recurren a estos servicios porque los tratamientos caseros no han dado resultado o porque resulta difícil dedicarles tantas horas. Para entender cómo operan, la organización visitó 50 establecimientos en siete ciudades y recopiló datos sobre precios, métodos y atención al cliente. “Conviene conocer algunos aspectos clave antes de decidirte”, aconsejan desde la OCU.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico inicial es gratuito o se descuenta del precio final (ocurre en 39 de los 50 centros). En los demás, el coste ronda entre 5 y 20 euros. El tratamiento suele realizarse en una única sesión de alrededor de una hora, aunque puede prolongarse hasta 90 minutos si el cabello es largo o abundante. Además, tres de cada cuatro centros incluyen una revisión gratuita a los 7 o 10 días, lo que aporta seguridad a las familias. “Estos seguimientos refuerzan la confianza y ayudan a confirmar que la infestación se ha erradicado por completo”, señala la OCU.

En cuanto a la eficacia, la mayoría de los establecimientos promete resultados totales. “Cuarenta y nueve de los cincuenta centros aseguran que su tratamiento es 100 % efectivo”, indica el informe. No obstante, los propios profesionales admiten que el verdadero riesgo está en la reinfestación posterior, sobre todo por contagios en casa o en el colegio. Para la OCU, esto demuestra que el éxito no depende solo del procedimiento inicial, sino también del seguimiento que se haga en el hogar.

Respecto al método, la organización explica que la mayoría utiliza sistemas mecánicos, basados en aspiración y peinado, o una combinación de aspiración, peine y aire caliente. Solo un 2 % de los centros usa productos químicos, y un 36 % complementa el proceso con una revisión con lupa para asegurar que no queden liendres. “Son procedimientos sin productos agresivos, enfocados en la extracción física de los parásitos”, resume la OCU. En algunos casos, los centros también ofrecen consejos de prevención y venta de productos, aunque advierte de que “estas recomendaciones suelen ir acompañadas de mensajes comerciales”.

Precio de la sesión

El precio es otro factor importante. Los tratamientos oscilan entre 40 y 86 euros, con un coste medio de 67 euros. En más de la mitad de los centros, la tarifa varía según la longitud o el tipo de cabello, y en algunos incluso depende del grado de infestación o si se realiza a domicilio. El "suplemento entre un cabello corto y uno largo" puede "superar los 30 o llegar a los 40 euros”, detalla la organización. En cambio, en los 24 centros restantes, el precio fijo se sitúa en torno a 72 euros. La política de descuentos también difiere: 31 de los 50 no aplican rebajas, mientras que otros 19 ofrecen promociones, desde 5 a 15 euros de descuento o reducciones del 10 % al 20 %, especialmente en tratamientos familiares.

Para quienes prefieren actuar en casa, la OCU recuerda que existen tratamientos antipiojos eficaces y accesibles, según su propio estudio comparativo de productos. Sin embargo, recalca que la prevención es fundamental. “Usar productos antipiojos por si acaso no previene y, además, favorece resistencias”, advierte. La clave está en evitar el contacto cabeza con cabeza, revisar a los convivientes si se detecta un caso y lavar a más de 50 °C las sábanas o toallas usadas. También recomienda peinar con liendrera tras el tratamiento y aplicar productos solo cuando haya piojos vivos.

En definitiva, los centros de eliminación de piojos pueden ser una opción práctica y eficaz para casos complicados, pero la OCU aconseja valorarlos con prudencia. No son tratamientos milagrosos ni siempre baratos, aunque sí pueden ahorrar tiempo a las familias. Como concluye la organización, el control en casa sigue siendo la primera línea de defensa: constancia, observación y un buen peinado siguen siendo las herramientas más efectivas para acabar con estos pequeños pero persistentes invasores.