Lidl arrasa con esta barbacoa 2 en 1 que tiene un increíble descuento del 60 por ciento
Un producto muy útil para tu terraza o jardín
Ahora que viene el frío, una buena barbacoa con los amigos es sin duda el mejor plan que puedes hacer. Un poco de carne, unas verduras y, por supuesto, una barbacoa donde hacer toda la comida. Pues en Lidl están arrasando con una barbacoa 2 en 1 que tiene un increíble descuento del 60 por ciento.
Se trata de una barbacoa eléctrica de sobremesa y con soporte que cuenta con cinco niveles de temperatura ajustables mediante un regulador giratorio.
La barbacoa eléctrica de Lidl se trata de un producto muy útil para el jardín y la terraza, y como es 2 en 1, se adapta a todos los espacios. Además, al ser eléctrica, no tienes que preocuparte de la suciedad que producen este tipo de barbacoas.
Asimismo, cuenta con una plancha de aluminio fundido de alta calidad con revestimiento antiadherente duradero (ILAG®). Su tapa es desmontable con termómetro para controlar la temperatura y cuenta con unas prácticas asas.
Además, tanto la plancha como la bandeja recogegrasa son desmontables para una limpieza sencilla.
Precio de venta recomendado
Esta barbacoa eléctrica de Lidl tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero ahora la puedes adquirir con un descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en solo 39,99 euros.
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes