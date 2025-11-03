Lidl arrasa con esta barbacoa 2 en 1 que tiene un increíble descuento del 60 por ciento

Ahora que viene el frío, una buena barbacoa con los amigos es sin duda el mejor plan que puedes hacer. Un poco de carne, unas verduras y, por supuesto, una barbacoa donde hacer toda la comida. Pues en Lidl están arrasando con una barbacoa 2 en 1 que tiene un increíble descuento del 60 por ciento.

Se trata de una barbacoa eléctrica de sobremesa y con soporte que cuenta con cinco niveles de temperatura ajustables mediante un regulador giratorio.

Barbacoa eléctrica. / Lidl

La barbacoa eléctrica de Lidl se trata de un producto muy útil para el jardín y la terraza, y como es 2 en 1, se adapta a todos los espacios. Además, al ser eléctrica, no tienes que preocuparte de la suciedad que producen este tipo de barbacoas.

Asimismo, cuenta con una plancha de aluminio fundido de alta calidad con revestimiento antiadherente duradero (ILAG®). Su tapa es desmontable con termómetro para controlar la temperatura y cuenta con unas prácticas asas.

Además, tanto la plancha como la bandeja recogegrasa son desmontables para una limpieza sencilla.

Precio de venta recomendado

Esta barbacoa eléctrica de Lidl tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero ahora la puedes adquirir con un descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en solo 39,99 euros.