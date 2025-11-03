Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado

Lidl sigue seduciendo a los consumidores con sus productos prácticos y asequibles. En esta ocasión, la cadena alemana da que hablar con una aspiradora multifunción de la marca Parkside, disponible a un precio muy reducido. Este nuevo aparato, tan eficaz como económico, ya está teniendo un gran éxito en las tiendas. Los clientes se apresuran a adquirir este modelo que combina potencia, versatilidad y solidez, todo ello a un precio sin competencia.

Lidl lleva varios años apostando por la marca Parkside, conocida por su excelente relación calidad-precio. Con esta aspiradora para agua y polvo PWD 12 B1, la promesa es clara. La empresa quiere ofrecer una herramienta eficaz para un uso doméstico completo.

Gracias a sus 1200 vatios de potencia y su capacidad de aspiración de 180 Air-Watts, el aparato compite con algunos modelos mucho más caros. Hay que destacar que Lidl consigue así poner al alcance del público un producto que suele estar reservado a presupuestos más elevados, sin sacrificar el rendimiento. De hecho, la aspiradora Parkside seduce por su versatilidad. Y con razón, ya que no se limita a la limpieza clásica de suelos. Este aparato elimina sin esfuerzo la suciedad seca y húmeda. También se puede utilizar como soplador. Este triple uso lo convierte en un aliado ideal para la limpieza del hogar, el garaje o incluso el jardín. El depósito de acero inoxidable con una capacidad de 12 litros refuerza la solidez y la durabilidad de este aparato.

La elección de este material garantiza una mayor resistencia a los golpes y al desgaste. El vaciado se realiza fácilmente, lo que simplifica enormemente el mantenimiento. Lidl también hace hincapié en la practicidad con soportes integrados para guardar la manguera, el cable y las diferentes boquillas.

El aparato se apoya sobre cuatro ruedas sólidas que garantizan una excelente estabilidad, incluso en superficies irregulares. La comodidad de uso sigue siendo una prioridad para la marca. Tenga en cuenta que el aspirador Parkside se entrega con varios accesorios esenciales.

Dispondrás de un tubo de aspiración de dos metros, una boquilla plana, un cepillo para suelos, un tubo de aspiración de tres piezas y una bolsa de filtro de papel. Además, incluye una bolsa de filtro textil lavable y un filtro de espuma para la aspiración en húmedo. Gracias a este completo equipamiento, podrá limpiar sin esfuerzo los rincones más difíciles de alcanzar o las zonas más abarrotadas. A pesar de sus numerosas funciones, el aparato sigue siendo ligero, con un peso aproximado de 3,1 kg.

Esta característica lo hace manejable y fácil de mover de una habitación a otra. Lidl ha pensado en todo para ofrecer una experiencia de uso fluida. Este producto es adecuado tanto para particulares como para aficionados al bricolaje ocasionales. El éxito de este modelo no es ninguna sorpresa. Según las opiniones publicadas en la página web de Lidl, el 91% de los clientes recomiendan este aspirador Parkside. Los consumidores destacan especialmente su potencia de succión, su robustez y su precio muy competitivo.

Muchos también destacan la calidad de los acabados, dignos de marcas mucho más caras.

Pero eso no es todo. Con su atractivo precio de 34,99 euros, es una aspiradora que lo tiene todo para gustar.Hay que tener en cuenta que pocas aspiradoras del mercado ofrecen tal nivel de rendimiento a este precio.