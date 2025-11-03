La OCU avisa, este el día y la hora a la que tienes que echar gasolina si quieres que te salga más barato

El precio de la gasolina fluctúa cada día y si pensamos en nuestro bolsillo, sería ideal conocer el día y la hora en la que podemos repostar más barato. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho ese trabajo por nosotros. Tras analizar más de 12.000 gasolineras en España, ha determinado cuál es el día y la hora a la que tienes que echar gasolina si quieres que te salga más barato.

Un surtidor de gasolina. / Freepik

Y es que, independientemente de los diferentes tipos de gasolineras, hay días en los que no se nos debería pasar por la cabeza repostar nuestro vehículo, y es el fin de semana. Y esto se debe a que la demanda también es una de las consideraciones que se tienen a la hora de fijar el precio de la gasolina, además de la abundancia o escasez en la producción de combustibles fósiles, su transporte y los impuestos.

¿Y cuándo es el mejor día para repostar? Pues el primer día de la semana, el lunes, que es cuando el combustible está más barato. Pero la cosa no acaba ahí, la mejor hora es antes de las diez de la mañana. En este caso, el razonamiento es la temperatura ambiental porque, como explican, el calor influye en el volumen de combustible y en su evaporación, lo que puede hacer que se obtenga menos cantidad real por el mismo precio.

Gasolineras más baratas

En cuanto a las gasolineras más baratas, la OCU destacó que son Petroprix, Plenergy, Ballenoil, GM Oil y BonÁrea.