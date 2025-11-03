El papel de Lidl que elimina el hielo y la escarcha del congelador solo con colocarlo encima

Un congelador limpio y sin escarcha funciona mucho mejor que uno lleno de hielo. Sin embargo, la mayoría de los congeladores acaban acumulando una capa de escarcha en las paredes con el paso del tiempo. Este fenómeno es inevitable. Sin embargo, reduce considerablemente la eficacia del aparato. Cuanto más hielo se acumula, más energía consume el congelador para mantener la temperatura.

Además de aumentar la factura de electricidad, esta acumulación reduce el espacio de almacenamiento disponible. Para evitar estos inconvenientes, es necesario descongelar el congelador con regularidad. Los fabricantes recomiendan limpiar completamente el congelador al menos dos veces al año.

Sin embargo, debe actuar antes cuando el hielo alcance aproximadamente medio centímetro de grosor. En ese momento, el rendimiento energético ya ha disminuido. Por lo tanto, la descongelación es esencial para prolongar la vida útil de su congelador y garantizar su buen funcionamiento.

Tradicionalmente, el método más utilizado consiste en desconectar el congelador, retirar todos los alimentos y esperar varias horas a que el hielo se derrita de forma natural. Este proceso funciona, pero requiere mucha paciencia. Además, esto suele provocar desorden en la cocina. Para hacerlo más rápido, hay un truco sencillo e ingenioso. Puedes utilizar papel de aluminio, que puedes encontrar en cualquier supermercado de Lidl. Este método es rápido y eficaz ya que permite eliminar el hielo en solo unos minutos. Para aplicar este truco, basta con empezar por vaciar completamente el congelador y retirar las bandejas o rejillas. A continuación, hay que cubrir las paredes interiores con láminas de papel de aluminio.

Este paso es esencial, ya que el aluminio ayudará a difundir el calor por todo el congelador. Mientras tanto, calienta agua en una cacerola hasta que hierva. Una vez que el agua esté bien caliente, coloca la cacerola en el congelador y cierra la puerta. El vapor se esparcirá por el aparato y ablandará rápidamente el hielo. Gracias a la conducción térmica del papel de aluminio, el calor se distribuye de manera homogénea por las paredes. En pocos minutos, el hielo comenzará a desprenderse por sí solo.

A continuación, basta con abrir el congelador y retirar el hielo derretido con una espátula. La operación no requiere casi ningún esfuerzo. En las zonas donde el hielo aún se adhiera, un paño empapado en agua caliente aplicado sobre el papel de aluminio acelerará el deshielo.

Una vez eliminado todo el hielo, debes limpiar el interior del congelador con una mezcla de agua y vinagre blanco. Este producto natural desinfecta, desodoriza y evita la formación de nuevas trazas de escarcha. La eficacia de este truco se basa en las propiedades térmicas del papel de aluminio porqué este material es un excelente conductor del calor, lo que permite que la temperatura se difunda más rápidamente.

De este modo, el desescarche del congelador se realiza de forma más homogénea y mucho más rápida que con el simple vapor de agua. Además del ahorro de tiempo, este método presenta una importante ventaja económica. Un congelador limpio y sin escarcha consume mucha menos electricidad.

De hecho, cuando una capa de hielo cubre las paredes, el motor debe esforzarse más para mantener el frío. Este exceso de energía se traduce en un aumento del consumo y un desgaste prematuro de su aparato. Al eliminar el hielo con regularidad, su congelador recuperará su eficiencia original y también durará más tiempo.