Estas son las tres peores marcas de café de supermercado según la OCU (y dos de ellas son muy conocidas)
La Organización de Consumidores y Usuarios analizó 30 variedades
El café es, sin duda, una de las principales bebidas que tomamos en España, sobre todo a la hora del desayuno, pero también en otros momentos del día. Pero no todos los cafés son iguales y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 30 variedades de supermercado sacando los tres peores (y dos son de marcas muy conocidas).
El análisis de la OCU estudió tanto café molido como cápsulas que se pueden adquirir en el supermercado, e incluye tanto marcas blancas como primeras marcas de café, estudiando el aroma, el tipo de grano, el tueste o el nivel de acidez.
Los resultados señalan que aunque en su mayoría cumplen con los estándares básicos de seguridad alimentaria, hay algunos que dejan mucho que desear, destacando los tres que han sacado peor puntuación.
De todos, el peor café de supermercado es La Estrella Café Molido Tueste Natural, de sabor desequilibrado, aroma pobre y perfil sensorial falto de frescura.
Una marca blanca ocupa el segundo lugar en el ranking de los peores cafés de supermercado, se trata del Café Molido Natural de Eroski, con un aroma débil y gusto plano.
Tercer puesto
El tercer peor café de supermercado es el café Bonka Natural Molido, con un perfil sensorial irregular y aroma poco definido.
