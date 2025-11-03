Ni verduras ni carne: la OCU alerta de que se ha disparado el precio de estos básicos del supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que el mes de octubre ha traído un nuevo repunte en los precios de los alimentos. Según su último análisis, la cesta de la compra ha subido un 0,64%, lo que duplica el incremento registrado en septiembre. En términos de inflación general, el IPC adelantado se sitúa en el 3,1% interanual y en el 0,7% mensual, lo que refleja que la subida del coste de la vida sigue presionando los bolsillos de los hogares españoles.

En su informe, la OCU va más allá y advierte de que la subida de precios ha sido especialmente pronunciada en productos básicos en la nevera de cualquier hogar español. Con especial mención a los huevos, cuya escalada de precio no frena.

Los huevos vuelven a ser los grandes protagonistas del encarecimiento. La OCU señala que su precio ha aumentado más de un 16% solo en el último mes, un salto que los coloca entre los productos más afectados por la volatilidad del mercado alimentario.

Junto a ellos, también suben los lácteos, el pescado, los alimentos de despensa y los productos de higiene y droguería. La OCU apunta que estos grupos se han convertido en los que más han contribuido a la subida global de la cesta. “En octubre, se ha acentuado la tendencia al alza de los alimentos que marcó septiembre”, explica. No obstante, el encarecimiento no afecta a todos los grupos por igual: las frutas y verduras dan “un respiro”, con una bajada media del 2,72%, al igual que las bebidas y los productos de carnicería y charcutería, que este mes se abarataron ligeramente.

El análisis de precios de la OCU procede de su Observatorio de precios, una iniciativa puesta en marcha en junio de 2024 para seguir la evolución mensual del coste de 100 productos en ocho grandes cadenas de supermercados: Alcampo, Carrefour, Día, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés. En este seguimiento se recogen tanto alimentos frescos como productos de marca blanca y de fabricante, además de artículos básicos de droguería e higiene. La organización realiza esta toma de precios online cada mes para “determinar la evolución de la cesta de la compra e identificar qué productos suben más y cuáles menos”.

La OCU recuerda además que los alimentos acumulan una subida del 36% en los últimos cuatro años, una cifra que pone de relieve el impacto continuado de la inflación alimentaria. En su análisis, la organización lamenta que las medidas fiscales que buscaban aliviar la situación, como la rebaja del IVA a determinados productos, se hayan retirado en 2025, sin que el Gobierno haya incluido “la carne ni el pescado en el grupo de alimentos básicos con IVA superreducido, como OCU ha solicitado”.

Productos lácteos. / LNE

Lácteos, además de huevos

Entre los productos que han subido más en octubre, destacan, además de los huevos, los lácteos, con aumentos generalizados en leche, yogures y quesos, seguidos por los productos de despensa, como aceite, arroz o pasta. También se ha observado una subida en el pescado, tanto fresco como congelado, y en los artículos de limpieza y aseo personal, que ya habían mostrado incrementos durante el verano. “Los lácteos, los productos de despensa, el pescado y los productos de droguería e higiene son los grupos protagonistas de las subidas de este mes”, resume la organización.

Por el contrario, la bajada de las frutas y verduras, junto con la estabilidad en carnes y charcutería, ha evitado que la subida general fuese aún mayor. La OCU explica que estos descensos pueden deberse a una mayor oferta estacional y mejores cosechas, aunque advierte que su efecto suele ser temporal. “Las frutas y verduras dan un respiro”, señalan, pero su precio podría repuntar de nuevo en invierno.

En conjunto, los datos reflejan que la cesta básica continúa encareciéndose a un ritmo sostenido, incluso después de la moderación observada a comienzos de año. Para la OCU, el seguimiento mensual de precios es fundamental para visibilizar los productos más afectados y ofrecer a los consumidores una guía actualizada sobre dónde y cómo comprar más barato. “Nuestro observatorio permite comprobar la evolución real del gasto doméstico y los cambios entre cadenas”, subraya la entidad.