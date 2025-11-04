Adiós al despilfarro, la solución de Lidl que te permitirá ahorrar mucho dinero en la peluquería

Es importante lucir una buena imagen, pero no siempre podemos permitirnos una cita semanal en la peluquería, sobre todo por el desembolso económico que eso supone. Sin embargo, en Lidl quieren que digamos adiós al despilfarro con una solución que nos permitirá ahorrar mucho dinero en la peluquería.

Se trata del cepillo moldeador de aire 4 en 1, que permite volumen, secado suave y sencillo, peinado y alisado del cabello. Además, tiene dos niveles de velocidad y temperatura, además de función de disparo de aire frío para fijar el peinado.

Cepillo moldeador. / Lidl

Este cepillo moldeador que venden en Lidl tiene 2 cabezales de cepillo redondo, cepillo de paleta y boquilla de peinado para un estilo individual. Asimismo, tiene unos potentes 1.000 watios para un secado y peinado rápidos en un solo paso; perfecto incluso para cabello largo y grueso.

Tiene un recubrimiento de cerámica-queratina para una aplicación suave al cabello; además de tecnología iónica para un brillo atractivo, cabello suave, tiempo de secado más corto y reducción de la carga estática.

El cabezal de cepillo redondo grande, de 50 milímetros, tiene cerdas mixtas de termoplástico para dar volumen en la raíz y en las longitudes del cabello. En cuanto a su cabezal de cepillo redondo pequeño, de 38 milímetros, tiene cerdas fijas; ideal para peinar cortes escalonados. El cepillo de paleta sirve para alisar y la boquilla de peinado es para secar.

Tiene rotación hacia la derecha o hacia la izquierda para movimientos con volumen en el cabello y articulación del cable giratoria 360 grados con práctico gancho para colgar.

Precio

Además, tiene un precio espectacular. Su precio de venta recomendado es de 24,99 euros, pero en Lidl van un poco más allá y te hacen un descuento del 20 por ciento, quedándose en 19,99 euros.