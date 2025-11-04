Este es el agua mineral de supermercado más barata, según la OCU

El agua es un producto que consumimos todos los días, y aunque en la mayoría de los hogares españoles se puede beber directamente del grifo, hay muchas personas que optan por el agua mineral embotellada. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 91 tipos de agua mineral embotellada, de las que 69 son sin gas y 22 con gas, y ha publicado cuál es el agua mineral de supermercado más barata.

El estudio se ha llevado a cabo en nueve ciudades españolas para comprobar la variedad de precios, así como en distintos supermercados, en este caso Alcampo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés y Mercadona. Y lo primero que se encuentra la OCU es la gran diferencia de precio entre las aguas minerales de marca blanca y las que no lo son, costando de media 0,42 euros por litro las de marca blanca frente a 0,87 euros por litro de media que cuestan las comerciales.

Agua mineral. / Freepik

También señala la OCU que no en todas las ciudades cuesta igual el agua, en las que hay más demanda, como en Madrid y Valencia, el agua es más caro, que por ejemplo en Sevilla o Málaga.

La más barata

Así, el estudio de la OCU revela que el agua mineral embotellada más barata es Fontecabras que se paga a 0,13 euros por litro, mientras que la más cara es la del manantial de San Millán, con un coste de 2,75 euros por litro.