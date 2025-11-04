Este es el agua mineral de supermercado más barata, según la OCU
La Organización de Usuarios y Consumidores ha analizado 91 tipos de agua mineral natural embotellada, de las que 69 son sin gas y 22 con gas
El agua es un producto que consumimos todos los días, y aunque en la mayoría de los hogares españoles se puede beber directamente del grifo, hay muchas personas que optan por el agua mineral embotellada. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 91 tipos de agua mineral embotellada, de las que 69 son sin gas y 22 con gas, y ha publicado cuál es el agua mineral de supermercado más barata.
El estudio se ha llevado a cabo en nueve ciudades españolas para comprobar la variedad de precios, así como en distintos supermercados, en este caso Alcampo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés y Mercadona. Y lo primero que se encuentra la OCU es la gran diferencia de precio entre las aguas minerales de marca blanca y las que no lo son, costando de media 0,42 euros por litro las de marca blanca frente a 0,87 euros por litro de media que cuestan las comerciales.
También señala la OCU que no en todas las ciudades cuesta igual el agua, en las que hay más demanda, como en Madrid y Valencia, el agua es más caro, que por ejemplo en Sevilla o Málaga.
La más barata
Así, el estudio de la OCU revela que el agua mineral embotellada más barata es Fontecabras que se paga a 0,13 euros por litro, mientras que la más cara es la del manantial de San Millán, con un coste de 2,75 euros por litro.
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: 'Solo se miran las bajas del lado del Sporting