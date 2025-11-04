Aterriza en Aldi la solución definitiva para las cenas en familia y con un importante descuento
Ya no tendrás que preocuparte sobre qué cenar
Cada noche la misma cantinela, y es que ya no sabemos qué hacer para cenar. Pues en Aldi ha aterrizado la solución definitiva para las cenas en familia y voiene con un importante descuento.
Se trata de una sandwichera en formato XL con la que podremos hacer cuatro sandwiches a la vez, así que no habrá problemas para poder cenar en familia.
Esta sandwichera XL que venden en Aldi tiene una superficie de cocción de 27 por 32 centímetros y una potencia de 1.800 watios.
Tiene regulación automática de temperatura y es muy fácil de limpiar gracias al recubrimiento antiadherente.
Su tapa tiene cierre de seguridad y es de almacenamiento horizontal y vertical, lo que nos sea más cómodo en la cocina. Tampoco tendrás que preocuparte por la seguridad, ya que su base es antideslizante y tiene un indicador luminoso de funcionamiento.
Precio
Y por supuesto tampoco tendrás que preocuparte por su precio. El precio de venta recomendado es de 39,99 euros, pero en Aldi tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.
