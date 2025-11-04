Aterriza en Lidl el horno especial para pizzas que las prepara en solo 4 minutos y quedan como en un horno de leña

Si eres de los que comería pizza a todas las horas del día, sigue leyendo porque esto te interesa. Y es que ya no hace falta viajar a Italia de la mejor pizza, la puedes tener en tu propia casa. Eso sí, para eso necesitas los instrumentos necesarios. Y es que no hay pizza como la que se cocina en un horno de leña, pues con el horno especial para pizzas que ha aterrizado en Lidl quedan igual que en un horno de leña y además las prepara en solo 4 minutos.

Se trata del horno de pizza eléctrico de la firma Ariete con el que disfrutarás de una auténtica pizza napolitana directamente en casa. Y eso es gracias a los 400 grados centígrados que alcanza y la piedra refractaria, que garantizan el resultado, para que en cuatro minutos tengas tu pizza hecha.

Horno de pizza. / Lidl

Además, este horno eléctrico de Lidl no vale solo para pizzas, también puedes calentar y hornear tortillas blandas, tartas, tostadas o croissants

Pero lo mejor de todo es el horneado perfecto que te da este pequeño electrodoméstico porque el secreto de una buena pizza reside en hornearla rápidamente a muy alta temperatura. Y es que su piedra refractaria está fabricada con material resistente a altas temperaturas, la piedra de esteatita garantiza un horneado rápido, constante y uniforme, ideal para pizzas aromáticas en pocos minutos.

Y bueno, en el caso de que utilices pizzas congeladas, éstas estarán listas en solo dos o tres minutos.

Maravilla de la cocina

¿Y cuánto cuesta esta maravilla de la cocina? Puen en Lidl te la venden por 79,99 euros.