Aterriza en Lidl y por tiempo limitado y con descuento el cocinador de comida con el que dejarás de usar la sartén

Alimentación, hogar, ropa, bricolaje o jardinería... En Lidl siempre hay oportunidades para encontrar buenas ofertas. Con la llegada del otoño, la cadena redobla sus esfuerzos para ayudar a los hogares en su día a día. Promociones excepcionales, llegadas en serie, precios reducidos... Lidl lanza una nueva oleada de buenas ofertas para afrontar la temporada sin arruinarse.

Este mes, prepárate para una avalancha de novedades. La marca alemana, auténtica referencia para quienes desean mantener su poder adquisitivo durante todo el año, sigue siendo el aliado imprescindible de los consumidores. Cuando llegan los primeros fríos, también se nota el deseo de cambiar la dieta. Las ensaladas frescas y las comidas ligeras del verano dan paso poco a poco a platos más ricos y reconfortantes.

Vuelve las ganas de cocinar, con platos guisados para compartir en familia o con amigos. El horno vuelve por fin a entrar en servicio, mientras que, en cuanto a los aparatos modernos la airfryer se impone.

Esta especie de "freidora de aire caliente", que puede sustituir a un pequeño horno con calor giratorio, se ha convertido en imprescindible desde hace unos años. Facilita la cocción rápida y homogénea de muchos alimentos y seduce por su versatilidad y facilidad de uso. Conocido por ofrecer un modo de cocción más saludable, funciona sin añadir grandes cantidades de grasa. Gracias a él, es posible preparar, por ejemplo, patatas fritas caseras crujientes y mucho menos grasas que con una freidora tradicional.

Por su parte, Lidl no se queda atrás. La marca presenta este modelo de Silvercrest con dos compartimentos independientes para cocinar varios alimentos al mismo tiempo. Equipada con una pantalla táctil digital, esta freidora ofrece una interfaz intuitiva con varios programas automáticos. Adecuada para freír, también puede cocinar carne, pescado o verduras. Su rapidez de ejecución, en comparación con un horno convencional, marca la diferencia. No solo permite ahorrar tiempo, sino también energía. Lo cual es una ventaja para su bolsillo. Gracias a su temperatura regulable de 80 grados a 200 grados centígrados podrás disfrutar de una cocción precisa según tus necesidades. Con una capacidad total de aproximadamente 8 litros, este aparato es ideal tanto para personas que viven solas como para familias.

Otra ventaja: su aspecto vintage es realmente atractivo. Con su estilo sacado directamente de una cocina de los años 50, recuerda a los aparatos Smeg, que combinan diseño retro y tecnología moderna.

Sin duda, encontrará su lugar natural en tu hogar, para preparar recetas variadas y sabrosas, tanto saladas como dulces. Entre su facilidad de uso y su rendimiento, esta freidora sin aceite de Lidl es imprescindible para aquellos que desean cocinar de forma más saludable en el día a día. Por último, su precio también es una gran ventaja para el comprador. E la página web de la cadena de descuento puedes adquirirla por tan solo 79,99 euros.