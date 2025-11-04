Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con este producto que mejorará tu casa y cuesta menos de 15 euros

Vivimos expuestos a muchos agentes como el polvo o el polen, entre otros

Colas en Lidl para hacerse con este producto que mejorará tu casa y cuesta menos de 15 euros

Colas en Lidl para hacerse con este producto que mejorará tu casa y cuesta menos de 15 euros / Lidl

Benito Domínguez

En nuestro día a día vivimos expuestos a numerosos agentes como el polvo o el polen, entre otros, que no nos vienen nada bien para nuestra salud. Afortunadamente, hay soluciones que permiten luchar contra estos agentes, como este producto que ha llegado a Lidl para mejorar tu casa y que cuesta menos de 15 euros. Se formarán colas para adquirirlo.

Se trata del filtro de aire 3 en 1 de Ledvance que es portátil e ideal para habitaciones pequeñas. Este filtro de aire permite una desinfección fiable y sin productos químicos mediante tecnología LED UV-C.

Filtro de aire 3 en 1.

Filtro de aire 3 en 1. / Lidl

Y es que realiza una esterilización constante del aire. De este modo, elimina hasta el 99,9% de virus y bacterias, incluido el SARS-CoV-2 (COVID19). Además, asegura un aire ambiente limpio a través de la desinfección en tres etapas utilizando LED VIOLEDS UVC y un filtro HEPA (H13).

Este aparato que venden en Lidl limpia el aire de polen y polvo fino; y mejora la calidad del aire al eliminar los olores desagradables y el humo del cigarrillo. Asimismo, tiene tres niveles de purificación de aire: bajo, medio, alto.

Noticias relacionadas y más

Precio

¿Y cuánto pagarías por este filtro de aire 3 en 1? Pues su precio de venta recomendado es de 29,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
  2. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  3. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  4. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  5. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  6. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  7. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
  8. El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: 'Solo se miran las bajas del lado del Sporting

El trabajo real (lejos de la tele) del nuevo ganador de Supervivientes, que ya ha tenido que incorporarse: de ganar 50.000 euros a entre 25.000 y 29.000 euros anuales

El trabajo real (lejos de la tele) del nuevo ganador de Supervivientes, que ya ha tenido que incorporarse: de ganar 50.000 euros a entre 25.000 y 29.000 euros anuales

ArcelorMittal inicia el complejo arranque del horno alto "B" de Gijón, que espera tener operativo en una semana

ArcelorMittal inicia el complejo arranque del horno alto "B" de Gijón, que espera tener operativo en una semana

Colas en Lidl para hacerse con este producto que mejorará tu casa y cuesta menos de 15 euros

Colas en Lidl para hacerse con este producto que mejorará tu casa y cuesta menos de 15 euros

Lidl tiene el líquido para arreglar el cajón del armario o cómoda en segundos y evitar que vuelva a cerrar mal o atascarse sin tener que desmontarlo

Lidl tiene el líquido para arreglar el cajón del armario o cómoda en segundos y evitar que vuelva a cerrar mal o atascarse sin tener que desmontarlo

Adiós al despilfarro, la solución de Lidl que te permitirá ahorrar mucho dinero en la peluquería

Adiós al despilfarro, la solución de Lidl que te permitirá ahorrar mucho dinero en la peluquería

El Pleno de Oviedo rechaza la instalación de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces

El Pleno de Oviedo rechaza la instalación de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces

Gijón lanza una guía para dar a conocer las plantas nativas urbanas: "Invita a cambiar la mirada y dejar de verlas como maleza"

Gijón lanza una guía para dar a conocer las plantas nativas urbanas: "Invita a cambiar la mirada y dejar de verlas como maleza"

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.
Tracking Pixel Contents