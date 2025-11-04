Colas en Lidl para hacerse con este producto que mejorará tu casa y cuesta menos de 15 euros
Vivimos expuestos a muchos agentes como el polvo o el polen, entre otros
En nuestro día a día vivimos expuestos a numerosos agentes como el polvo o el polen, entre otros, que no nos vienen nada bien para nuestra salud. Afortunadamente, hay soluciones que permiten luchar contra estos agentes, como este producto que ha llegado a Lidl para mejorar tu casa y que cuesta menos de 15 euros. Se formarán colas para adquirirlo.
Se trata del filtro de aire 3 en 1 de Ledvance que es portátil e ideal para habitaciones pequeñas. Este filtro de aire permite una desinfección fiable y sin productos químicos mediante tecnología LED UV-C.
Y es que realiza una esterilización constante del aire. De este modo, elimina hasta el 99,9% de virus y bacterias, incluido el SARS-CoV-2 (COVID19). Además, asegura un aire ambiente limpio a través de la desinfección en tres etapas utilizando LED VIOLEDS UVC y un filtro HEPA (H13).
Este aparato que venden en Lidl limpia el aire de polen y polvo fino; y mejora la calidad del aire al eliminar los olores desagradables y el humo del cigarrillo. Asimismo, tiene tres niveles de purificación de aire: bajo, medio, alto.
Precio
¿Y cuánto pagarías por este filtro de aire 3 en 1? Pues su precio de venta recomendado es de 29,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.
