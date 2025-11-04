Leroy Merlin vende la solución "low cost" para que el frío no se cuele por el cajón de la persiana: fácil de poner y cuesta menos de 7 euros
Se trata de un kit multicapa fabricado en aluminio y burbuja de polietileno
¿Te entra el frío por la ventanas de casa? Leroy Merlin tiene la solución definitiva y "low cost" para acabar con este problema tan frecuente en muchas viviendas. La clave está en aislar correctamente el cajón de la persiana. ¿Cómo? Con un kit especial, que el gigante de la construcción y el bricolaje vende por menos de 7 euros. Además, según explica un comercial, es "fácil de poner" y no necesita herramientas. Todo lo que necesitas viene incluido en este kit.
"Mucha gente no lo sabe, pero por aquí se puede escapar en invierno el calor y en verano el aire fresco del aire acondicionado. Y claro, las facturas suben", explica un comercial en referencia al cajón de la persiana. La solución es un kit multicapa fabricado en aluminio y burbuja de polietileno de color gris metalizado con 4 mm de espesor, de la marca española Optimer System.
Fácil de instalar
Lo mejor es que es muy fácil de instalar. "Cortamos a medida y como el producto viene con un adhesivo preinstalado, tan solo es pegar y listo. Además, es muy económico y viene todo incluido en el kit", detalla el vendedor de Leroy Merlin.
Mejora la eficiencia energética
Según las indicaciones del fabricante, este kit de aislamiento para ventanas mejora la eficiencia energética de la casa, aislando frente a las altas o bajas temperaturas y también del ruido. En pocas palabras, proporciona confort térmico. La superficie cubierta es de 0,3 m², y las medidas son 0,25 x 1,2 m (ancho x largo). Todo esto por solo 6,99 euros.
La opinión de los compradores
Las opiniones de los compradores confirman su eficacia. "Excelente producto. Cubrió fugas inversas de aire que se colaban de viento en las persianas. Misión cumplida. Muy buen material y sencillo de colocar", afirma un cliente. "Compré este producto para aislar algo más mi casa. Buen producto y fácil de instalar", resume otro.
