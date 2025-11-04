Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lidl arrasa con este set que se convertirá en el pasatiempo favorito de toda la familia: va a volar

Una oferta disponible en tienda desde este lunes

P. T. García

Es muy importante hacer cosas en familia, y si se trata de practicar deporte, pues mucho más. Por eso Lidl está arrasando con este set que se va a convertir en el pasatiempo favorito de toda la familia y volará de los estantes.

Se trata de un set de bádminton que incluye todo lo necesario para practicar este deporte en familia. Así, tiene dos raquetas, dos plimas, ocho discos marcadores y una red. Las raquetas son de acero endurecido e incluye piquetas para una mayor estabilidad.

Y este set es para toda la familia porque está recomendado para los mayores de 3 años.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de bádminton tiene un precio de venta recomendado de 29,99 euros, pero en Lidl te lo venden con un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 24,99 euros.

