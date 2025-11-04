Lidl tiene el líquido para arreglar el cajón del armario o cómoda en segundos y evitar que vuelva a cerrar mal o atascarse sin tener que desmontarlo

Un cajón que chirría, se atasca o no se abre correctamente puede resultar muy molesto. Estos síntomas suelen indicar un problema de alineación, suciedad o desgaste. Ya se trate de un mueble antiguo, un cajón de escritorio o una cómoda reciente, hay varios pasos sencillos que pueden seguirse para devolverle su flexibilidad y fluidez.

La primera comprobación consiste en asegurarse de que cada cajón esté en su sitio. Durante una mudanza o un montaje, es frecuente que los cajones se intercambien. Tea en cuenta que cada modelo tiene guías ligeramente diferentes, porlo que se ajustan a su propia estructura. Volver a colocar cada cajón en su ubicación original puede ser suficiente para resolver el problema. Antes de buscar la solución, hay que localizar el lugar exacto donde se produce el roce. Para localizar la zona de bloqueo, basta con utilizar tiza de color en las superficies que están en contacto con el mueble. Al volver a insertar el cajón y luego retirarlo, las marcas dejadas revelan los puntos de fricción.

Este método visual permite identificar rápidamente la parte que hay que corregir ya sea un borde, un ángulo o una guía. Cuando un cajón de madera no se desliza bien, el lijado suele ser eficaz. La madera reacciona a los cambios de humedad y temperatura, lo que puede modificar sus dimensiones. Una vez localizada la zona problemática, se puede lijar con papel de lija de grano medio para eliminar las irregularidades.

También debes terminar con un grano más fino para obtener un resultado suave y uniforme, un paso que devuelve la fluidez al cajón sin dañar la estructura del mueble. Un cajón mal cuidado también puede sufrir por un simple exceso de polvo.

Las guías, los rieles y las ruedas acumulan con el tiempo residuos que dificultan el movimiento. Una limpieza completa con una aspiradora y un paño seco elimina la mayor parte de la suciedad.Para completar el mantenimiento, se debe lavar con agua jabonosa y secar cuidadosamente. Si persisten restos de grasa, se puede utilizar un desengrasante específico para que los rieles queden limpios y funcionales. Para restaurar la flexibilidad del movimiento, la lubricación sigue siendo un paso clave.

En el caso de un cajón de madera, basta con frotar cera natural o una simple vela sobre las zonas de contacto. Este tratamiento reduce la fricción y evita los chirridos. Para los rieles metálicos, es mejor utilizar un lubricante seco, que puedes dquirir en cualquiera de los supermercados Lidl. Este producto no retiene el polvo, a diferencia de los aceites convencionales. Este tratamiento preventivo ayuda a mantener un deslizamiento fluido a lo largo del tiempo. Cuando el cajón permanece bloqueado a pesar de estas medidas, es necesario desbloquearlo.

Los rieles metálicos pueden oxidarse con el tiempo. Un desoxidante multifunción, disponible en tiendas de bricolaje, permite disolver el óxido y reactivar el mecanismo. Después de pulverizarlo, debe esperar unos minutos antes de accionar suavemente el cajón para distribuir el producto. Esta operación suele dar una segunda vida a un sistema antiguo. Un cajón que roza o se bloquea también puede sufrir una mala alineación de las guías. Un golpe, una carga demasiado pesada o un desmontaje aproximado también pueden bastar para desplazar los rieles.

Para corregir este defecto, también se puede utilizar un nivel de burbuja para comprobar el eje horizontal. Si se detecta una desalineación, solo hay que aflojar ligeramente los tornillos, volver a colocar los rieles correctamente y volver a atornillarlos. Un cajón bien alineado se desliza sin esfuerzo y no se desgasta prematuramente.