Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "El secreto de la mejor tortilla de patatas está en cómo le das la vuelta"

Hacer la mejor tortilla de patatas del mundo no es cosa sencilla, pero se puede. Y si no que se lo dijan a Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos, que ha desvelado su secreto: "Está en cómo le das la vuelta".

Esta mamá influencer cuenta con mucha experiencia en la cocina, que cuenta a través del perfil de la red social de Instagram @solosomos13. Entre todas sus publicaciones, hay una que destaca como "mi receta de tortilla de patatas para trece".

En ella explica que primero pela las patatas y después les pega un lavado para pasar a cortarlas. Más tarde toca pasar las patatas cortadas por la sartén con abundanten aceite, en su caso de girasol.

Una vez fritas las patatas se pasan por el huevo batido y se prueba el punto de sal. Después se vuelve todo a la sartén para cuajar la tortilla y aquí es donde Lourdes muestra su secreto. Y es que esta mamá influencer no pone el plato encima de la sartén y le da la vuelta sino que vierte la tortilla en el plato y pone la sartén encima de él para darle la vuelta.

En sus redes sociales

"Así es como lo hago yo", explica en el vídeo que ha colgado en sus redes sociales. La verdad que le queda una tortilla de patatas perfecta.