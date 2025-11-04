El mueble más viral de Ikea para el salón: así combina una interiorista varias piezas de almacenaje logrando un diseño de revista por solo 200 euros

Consigue un mueble para el salón de revista, siguiendo las últimas tendencias de moda, y a precio económico. ¿Dónde? En Ikea, utilizando y combinando varias piezas de su mítica colección Eket. Una influencer experta en interiorismo ha convertido en viral su original montaje con estos muebles del gigante sueco. El resultado es tan elegante que parece como poco de Zara Home.

Un increíble mueble bajo de 2,80 metros

La claves es saber cómo combinarlos. En la cuenta de Instagram @home.of.h, la interiorista Anne explica cómo montó un mueble largo y bajo, como los que se llevan ahora para colocar la televisión colgando encima. En concreto, el modelo que muestra la influencer en sus redes sociales es de 280 centímetros de largo.

Piezas verticales que se colocan en horizontal

El mueble se compone de varios muebles y es de color madera oscura. Por un lado, son dos muebles de almacenaje verticales con puerta de 35x35x70 cm, pero colocados en horizontal. De esta forma, la puerta abre hacia abajo, tal y como explica la experta en decoración. Entre media van varios cajones abiertos (sin puerta) de diferentes medidas y otros cerrados. En total, solo 200 euros.

Mejor que el montaje que ofrece Ikea

El resultado es más barato y sofisticado que el que ofrece el propio Ikea, que cuesta 255 euros y es más pequeño (210 centímetros). También se podría hacer todo en blanco, ya que todas las piezas están disponibles también en este color.

Cómo se hace

"Puedes conseguir todo en Ikea y realmente no necesitas ninguna pieza adicional. Coloqué el armario largo colgante horizontalmente; se abre hacia abajo y no se abre hacia arriba. Ensamblé cuidadosamente los estantes individuales y atornillé los pies aproximadamente 2 cm más bajos de lo recomendado. De esta manera, no son visibles. También puedes instalar todo colgado. Para eso, necesitas los accesorios de pared adicionales, también de Ikea, e Ikea también ofrece los conectores correspondientes para los armarios", detalla la influencer sobre el proceso.