WhatsApp Web no funciona: usuarios de todo el mundo avisan de una caída de la aplicación de mensajería en el ordenador
El pico de incidencias se disparó poco antes de las tres de la tarde
No es un problema de tu ordenador ni del internet de casa. WhatsApp Web no funciona. Usuarios de todo el mundo han advertido este martes de una caída generalizada de la aplicación de mensajería desde el ordenador. Cuando intentas conectarte a través del navegador, el servicio aparece como no disponible. Ni se muestran conversaciones ni hay opción a escribir mensajes.
El fallo ha tenido lugar este mediodía. En Downdetector, sitio web que registra el historial de problemas reportados en diferentes aplicaciones y servicios, muestra un pico de incidencias con WhatsApp que se mantiene en aumento desde las 14.47 horas. De momento, no ha habido comunicado oficial de WhatsApp sobre esta incidencia. Y aunque seguramente se trate de una situación temporal, la caída está afectando a millones de usuarios, ya que esta herramienta web es muy utilizada en el ámbito laboral.
Hay una posibilidad, no obstante, para utilizar Whatsapp Web y que sí funciona. Es descargarse la aplicación en Play Store, en vez de utilizar la opción del navegador.
La incidencia no está afectando a las conversaciones vía móvil, que siguen funcionando con normalidad.
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)