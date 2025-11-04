WhatsApp Web no funciona: usuarios de todo el mundo avisan de una caída de la aplicación de mensajería en el ordenador

No es un problema de tu ordenador ni del internet de casa. WhatsApp Web no funciona. Usuarios de todo el mundo han advertido este martes de una caída generalizada de la aplicación de mensajería desde el ordenador. Cuando intentas conectarte a través del navegador, el servicio aparece como no disponible. Ni se muestran conversaciones ni hay opción a escribir mensajes.

El fallo ha tenido lugar este mediodía. En Downdetector, sitio web que registra el historial de problemas reportados en diferentes aplicaciones y servicios, muestra un pico de incidencias con WhatsApp que se mantiene en aumento desde las 14.47 horas. De momento, no ha habido comunicado oficial de WhatsApp sobre esta incidencia. Y aunque seguramente se trate de una situación temporal, la caída está afectando a millones de usuarios, ya que esta herramienta web es muy utilizada en el ámbito laboral.

Hay una posibilidad, no obstante, para utilizar Whatsapp Web y que sí funciona. Es descargarse la aplicación en Play Store, en vez de utilizar la opción del navegador.

La incidencia no está afectando a las conversaciones vía móvil, que siguen funcionando con normalidad.