Acaba de llegar a Primark la biker más brutal de la temporada: un básico con un punto de tendencia a precio de ganga

La biker nunca pasa de moda. La cazadora motera de cuerpo (o en piel sintética) es un básico que toda mujer (y también hombre) tiene en su armario. Todas las tiendas lanzan cada año sus versiones actutalizadas. Es una prenda por lo general en la que el cliente está dipuesta a invertir para que le dure varios años. Pero ha llegado Primark y ha lanzado una opción barata y que le suma a esta prenda tan básica un toque de tendencia que la convierte en una pieza muy especial.

Se trata de una cazadora de piel sintética con botones en la parte delantra, dos bolsillos laterales y el punto más llamativo: un ribete de pelo sintético de leopardo en los puños y el cuello. La biker de Primark cuesta 44 euros y ha conquistado a varias influencers y expertas en moda por otorgale tanta personalidad a un básico de armario.

Los estampados de leopardo son una de esas tendencias que nunca se van del todo. En temporadas pasadas pisaron con fuerza hasta el punto de volver a verlos en abrigos o pantalones. En esta ocasión, van perdiendo fuerza, pero están. Es el caso de esta prenda que no pasa de moda y que es una buena opción para abrigar los looks de otoño e invierno.

La biker con cuello y puños de leopardo de Primark / Primark

El pelo en los puños y el cuello es una de esas tendencias que ganan fuerza esta temporada. A esto se suman las superposiciones, el tono marrón chocolate para todo y las prendas lenceras para la calle.

Primark es una de esas tiendas low cost que conquista a sus clientes con prendas muy pegadas a "lo que se lleva", pero a precios más asequibles que otras tiendas populares como Zara, Mango o Stradivarius. Por ejemplo, una biker en cualquiera de las citadas tiendas ronda los 70 u 80 euros; el doble de lo que cuesta la popuesta de Primark.

Primark fue fundada con la misión de que todas las personas merecen verse y sentirse bien, sin tener que pagar más. Su espíritu ha llegado ya a 17 países y cuentan con 80.000 empleados en todo el mundo.