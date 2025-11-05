Aterriza en Lidl la competencia de la freidora de aire y los clientes ya hacen cola: el mini horno que ocupa casi menos que un microondas en la cocina
Este aparato de Lidl se convierte así en un auténtico aliado para aquellos que quieren ahorrar tiempo en la cocina
En el amplio y variado catálogo de Lidl se pueden encontrar numerosos aparatos de cocina. Entre ellos, hay un mini horno que destaca por su versatilidad y practicidad. Este aparato se diferencia de las freidoras de aire caliente clásicas.
Esto es posible gracias a sus múltiples funciones y su diseño compacto. Se integra fácilmente en cualquier cocina. El mini horno Silver Crest de la marca es ligero y compacto y, sin embargo, ofrece espacio suficiente para cocinar todo tipo de platos. Su capacidad máxima de 14 litros permite preparar comidas para toda la familia o cocinar varios alimentos al mismo tiempo.
El diseño rectangular y la base plana antideslizante garantizan una estabilidad óptima sobre las encimeras. Esto facilita su uso diario. Este aparato de Lidl también cuenta con tres programas de cocción preestablecidos que cubren la mayoría de las necesidades culinarias. El modo de calor giratorio permite una cocción uniforme y rápida, ideal para pasteles, tartas o asados. El modo de calor inferior sigue siendo perfecto para gratinar o cocinar platos que necesitan un contacto directo con el calor inferior. El modo combinado de calor giratorio y calor inferior ofrece una flexibilidad total para obtener cocciones perfectas, incluso para recetas más complejas. El rango de temperatura ajustable, de 70 °C a 230 °C, hace que el mini horno se adapte a todas las preparaciones, desde el simple recalentamiento hasta las recetas más exigentes.
El temporizador integrado de 60 minutos garantiza un control preciso y evita tener que vigilar constantemente la cocción. Este aparato de Lidl se convierte así en un auténtico aliado para aquellos que quieren ahorrar tiempo en la cocina. Y todo ello sin renunciar a unos resultados profesionales. La empresa también proporciona accesorios prácticos con este mini horno. Una bandeja para pizza permite preparar tartas, pizzas caseras o incluso quiches. Mientras que el recogedor de migas facilita el mantenimiento y garantiza un uso higiénico.
Estos pequeños detalles demuestran que Lidl ha pensado en todo para que este aparato sea funcional y agradable de usar a diario. En comparación con una freidora de aire caliente, este mini horno ofrece más flexibilidad. No se limita a freír o cocinar con aire caliente. De hecho, asa, gratina, calienta y cocina de manera homogénea. Su potencia de 1300 W permite un rápido aumento de la temperatura y una cocción eficaz. Los usuarios aprecian especialmente esta alternativa. Y con razón, ya que combina varias funciones en un solo aparato compacto. Este mini horno de Lidl es ideal tanto para cocinas pequeñas como para espacios más grandes gracias a su tamaño reducido y a su facilidad de almacenamiento.
También permite cocinar platos variados sin necesidad de tener varios aparatos. Esto atrae a quienes buscan practicidad y calidad en el hogar. Los clientes destacan la robustez del aparato y la calidad de los materiales.
También garantizan su durabilidad en el tiempo. El mini horno Silver Crest de Lidl transforma la forma de cocinar en casa. Aporta las ventajas de un horno completo sin dejar de ser compacto y accesible.
