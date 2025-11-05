Aterriza en Lidl el mueble zapatero que va a arrasar en ventas por su precio y por cumplir el método Marie Kondo para organizar

Mantener el orden en casa no siempre es tarea fácil. Y es que hay que contar con los productos adecuados para mantener todas las habitaciones bien ordenadas. Por su parte, la empresa Lidl tiene todos los productos que necesitas. En el amplio y variado catálogo de Lidl , es posible encontrar todos los productos que necesitas para tu hogar. Y lo menos que se puede decir es que algunos resultan más útiles que otros.

Este es el caso, por ejemplo, del zapatero de la marca Livarno Home. Se trata de un producto indispensable para tu hogar, ya que te permitirá mantener tus zapatos siempre bien ordenados. Pero eso no es todo.

Además de mantener el orden, es un mueble que te permitirá acceder fácilmente a tus zapatos favoritos. Así, no perderás tiempo buscando cuáles ponerte.

Este mueble, a la venta en Lidl , está especialmente diseñado para zapatos. Tiene capacidad para 18 pares, es rectangular y cuenta con cuatro estantes de rejilla, lo que favorece la circulación del aire. Este producto también cuenta con 12 soportes superiores acolchados. El marco lateral y el soporte son de acero con recubrimiento de polvo de poliéster.

Este producto se entrega con cuatro patas estables que son perfectas, ya que no dañan el suelo. Con unas medidas equivalentes a 69 x 88 x 27 cm y un peso de 3,8 kilogramos, es un mueble a la venta en Lidl que claramente lo tiene todo para gustar. Ten en cuenta que este zapatero soporta una carga máxima de 40 kilogramos. Disponible en negro, puedes adquirirlo a un precio muy asequible por 19,99 euros. Por este precio, puedes comprar varios, dependiendo del número de pares de zapatos que tenga.

Y no es todo, en el catálogo de Lidl , los consumidores pueden encontrar otro banco para zapatos. Se trata de otro producto de la marca Livarno Home que te permitirá guardar los zapatos. Este mueble se puede colocar en el pasillo, en el dormitorio o incluso en un vestidor. Además, es estrecho, rectangular y cuenta con cuatro puntos de apoyo robustos. También dispone de un estante superior que sirve de asiento.

Este producto también tiene dos estantes inferiores hechos con barras metálicas. Con unas medidas de 105 cm de profundidad, 31 cm de ancho y 50 cm de alto, este producto pesa 11,3 kilogramos y tiene capacidad para ocho pares de zapatos. Cada estante puede soportar un peso máximo de cuatro kilogramos y está disponible en varios colores. El precio de este producto es de 39,99 euros.

Con estos dos zapateros podrás tener organizado tu calzado en casa y seguir las normas de orden de la gurú japonesa Marie Kondo. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a ordenar nuestros zapatos es "saber despedirnos de ellos", es decir, desechar aquellos que no usemos, estén viejos, etc y dejar solo aquellos que calcemos más a menudo. Luego tienes que tener un lugar "accesible" para guardar tus zapatos, ahí entra en juego el zapatero de Lidl del que ta hemos hablado más arriba y que se adapta a cualquier rincón de la casa.

Marie Kondo recomiendaguardarlos “separándolos por color, por forma, por marca o por año, se separan por categorías”. Así los podremos tener ordenados de manera vertical, en cada de uno de los estantes. La gurú del orden asegura que lo mejor “es colocar los más pesados en la parte inferior y los más ligeros en la superior. Al ordenarlos de esta manera se crea un equilibrio estético en el zapatero”.