Lidl lo ha vuelto a hacer: esto son los auriculares (clon de los Airpods), que el supermercado te trae por menos de 7 euros

Hasta 3 horas de autonomía de reproducción y con altavoz de botón Bluetooth® True Wireless ideal para llevar a cualquier sitio. Estos son los nuevos auriculares que trae Lidl y que harán las delicias de todos los que no puedan estar sin música camino al trabajo, en el gimnasio o dando un paseo.

Disponibles en color nego mate, son el aliado perfecto para tus escapadas o tu rutina en ciudad y lo mejor de todo es su increíble precio, que ahora además, incluye rebaja. Antes 9,99 y ahora solo 6, 99 euros. Un descuento que convierte a estos auriculares en una opción perfecta para disfrutarlos tú o quien tú quieras ya que es el regalo perfecto para estas navidades.

Lidl lo ha vuelto a hacer: estos son los auriculares (clon de los Airpods), que el supermercado te trae por menos de 7 euros / Lidl

Orígenes

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

El origen de Lidl se encuentra en el grupo de distribución familiar Schwarz, fundado en la década de 1930 como Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung (en español, «Distribución Mayorista de Alimentación Schwarz»). Los Schwarz formaron una sociedad con la familia Lidl, propietarios del grupo mayorista de fruta Südfrüchte Großhandel Lidl & Co., para abrir establecimientos minoristas por toda Alemania bajo la marca «Lidl & Schwarz».

Josef Schwarz, heredero de la familia fundadora, se mudó a Backnang (Baden-Württemberg) e inauguró en 1968 el negocio de venta mayorista Handelshof. Para dar salida a los productos que no vendía, en 1973 abrió en la cercana localidad de Neckarsulm un pequeño supermercado de descuento cuyo modelo era muy similar al de Aldi (1948).

Cuando Josef falleció en 1977, su hijo Dieter Schwarz planeó una expansión nacional. En vez de usar el apellido para evitar connotaciones negativas —Schwarzmarkt significa «Mercado negro»—, retomó la idea de «Lidl & Schwarz» y contactó con el heredero de la familia Lidl, Ludwig Lidl, para comprarle los derechos de la marca por mil marcos. Dentro del grupo Schwarz, Lidl se quedó con las tiendas de descuento mientras que para los hipermercados se creó la marca Kaufland. En 1988 existían más de cuatrocientos cincuenta establecimientos Lidl solo en Alemania Federal y la reunificación propició que la cifra se duplicara.[