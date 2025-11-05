El nuevo mercado de Navidad en el Norte de España que compite directamente con el de la Plaza Mayor de Madrid: 75 casetas, dos pistas de hielo y un tobogán de trineos

Vigo se supera cada año un poco más por Navidad. La decoración de este 2025 será la más grande de la historia: a su descomunal despliegue de iluminación, compuesto por doce millones de puntos de luz, se suman nuevas atracciones. El más destacado un mercado navideño que poco tendrá que envidiar al de la Plaza Mayor de Madrid. Se llama Vialia on Ice, estará compuesto por 75 casetas y tendrá dos pistas de hielo y un tobogán de trineos.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, desveló este martes "el secreto mejor guardado" de la Navidad en Vigo: cuándo tendrá lugar el encendido navideño. Esa esperada fecha será el sábado 15 de noviembre. "Ese día se encienden las luces de Navidad de todo este planeta", aseguró el regidor a través de un vídeo en el kilómetro cero del alumbrado festivo: la Porta do Sol.

A las atracciones habituales que repetirán, como el Cíes Market, el Circo de Navidad, la pista de patinaje sobre hielo y de karts de Samil, los adornos gigantes por toda la ciudad o los millones de luces led, se sumarán este año nuevos espacios y atractivos que crearán nuevos polos de atracción durante la Navidad de Vigo.

Pasillos repletos de luces

Una de esas es el Vialia on Ice, situado en la explanada del centro comercial de Vialia, en la estación de tren, que aspira a convertirse "en otro epicentro" de las fiestas navideñas. El objetivo de este mercado es crear un "recorrido envolvente con decoración, luz, color y ambientación sonora". Contará con 75 casetas, pérgolas y estructuras de madera que generarán un pasillo repleto de luces.

Pistas de hielo

Además, habrá dos pistas de hielo, una infantil de 200 metros cuadrados y otra para adultos de 540, y un tobogán de trineos neumáticos para deslizarse desde una altura de siete metros en un recorrido que alcanzará los 25 metros. La zona contará también con un gran árbol con iluminación led de 15 metros de altura y cinco de diámetro, detalló el regidor vigués. Las opciones de ocio se completarán con un tren infantil ambientado en la época.