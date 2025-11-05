Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya es oficial: Vigo encenderá su descomunal alumbrado navideño (el mayor de la historia) en esta fecha y desplegará nuevas atracciones

El alcalde, Abel Caballero, anima a "todo el planeta" a visitar la ciudad gallega durante las próximas semanas, que brillará con 12 millones de luces

Ambiente navideño en Vigo

Ambiente navideño en Vigo / Ayuntamiento de Vigo

Valeria Montero

Alberto Blanco

¿Cuándo se encenderá el descomunal alumbrado navideño de Vigo? Por fin hay respuesta para esa pregunta que muchos se hacían tanto dentro como fuera de Galicia. En los últimos años, esta ciudad de la provincia de Pontevedra se ha convertido en la capital española de las luces y en un auténtico fenómeno turístico fuera de la temporada estival. De hecho, muchos hoteles ya han colgado el cartel de completo para fechas tan señaladas como el Puente de la Constitución. La instalación de arcos, árboles y adornos de todo tipo ya empezó en agosto.

El alcalde, Abel Caballero, fue el encargado este martes de desvelar "el secreto mejor guardado de Vigo". Y el día del encendio navideño será... ¡El sábado 15 de noviembre! "Ese día se encienden las luces de Navidad de todo este planeta", aseguró el regidor a través de un vídeo en el kilómetro cero del alumbrado festivo: la Porta do Sol.

El más grande de la historia

Este año, además, se prevé que la Navidad de Vigo sea la más grande de la historia, ya que a las atracciones habituales que repetirán, como el Cíes Market, el Circo de Navidad, la pista de patinaje sobre hielo y de karts de Samil, los adornos gigantes por toda la ciudad o los millones de luces led, se sumarán nuevos espacios y atractivos que crearán nuevos polos de atracción durante la Navidad de Vigo.

Nuevas atracciones

¿Qué nuevas atracciones tendrá la Navidad de Vigo? La más grande y llamativa que se está ya montando será Vialia on Ice. Un enorme mercado navideño con hasta 75 casetas que se ubicará en la terraza del centro comercial Vialia y donde también habrá dos pistas de patinaje sobre hielo (una para adultos y otra infantil) o un tobogán de trineos neumáticos, entre otras atracciones.

Llega a más barrios

Pero la Navidad de Vigo crecerá también hacia Bouzas, donde este año se montará otro mercado en la Alameda Suárez Llanos. Organizado por la Asociación de Amigos de la Historia de Bouzas, tendrán 20 casetas.

Noticias relacionadas y más

En el Cíes Market de Praza de Compostela también habrá novedades. Una de ellas, referida al precio de la noria gigante, que pasará de 5 a 6 euros. Pero las más llamativas serán adornos. Este año el mercado de Navidad de la Alameda incorporará un belén monumental con al menos 20 figuras a tamaño real o 1 pino de Navidad con iluminación led de 14 metros de altura y 5 de diámetro en la base sobre una plataforma transitable, entre otras.

