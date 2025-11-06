Colas en Lidl para conseguir el robot estrella de cocina Monseiur Cuisine después de bajar su precio hasta 11 euros: "Gran compra, las recetas son deliciosas"

Lidl sabe muy bien cómo fidelizar a sus clientes. La empresa ofrece precios muy competitivos con el objetivo de ayudar en laeconomía de sus cientes. Una cosa es segura: aún le quedan muchas sorpresas por descubrir.

Gracias a sus esfuerzos, la cadena de descuento no defrauda a su fiel clientela. Esta semana, la marca le reserva una agradable sorpresa en cuanto a electrodomésticos... Imagínese que el gran Monsieur Cuisine ha vuelto. El robot Monsieur Cuisine está aquí para sorprenderte. Lidl ha decidido volver a ponerlo en el mercado, ya que hasta poco era una edición limitada.

Es un elemento perfecto que te ayudará a elaborar todo tipo de platos. Es muy útil, porque puedes encontrar cerca de 1000 recetas de cocina. Todo lo que necesitas para tener siempre más ideas e inspiración. Y es que es un aparato que te permitirá preparar comidas deliciosas. Podrá amasar, cocinar al vapor, freír... E incluso preparar zumos y purés.

Lidl triunfa con su Monsieur Cuisine Connect, que promete ser líder en ventas. Porque este robot de cocina lo hace todo gracias a su tecnología, siempre tan eficaz. Va a ser uno de los productos más vendidos de Lidl, ya que es muy apreciado por los clientes de la cadena de supermercados por su alto rendimiento porqué, además, Lidl lo vende cuatro veces más barato que los modelos de la competencia de gama alta (Thermomix, Magimix).

Pero, hay más. Y es que lo más pequeños de la casa también tienen opción de hacerse con su propia Monsieur Cuisine. La cadena ha sacado una edición para niños dónde podrán convertiste en expertos chefs con sencillas y deliciosas recetas. "Mini Monsieur Cuisine de juguete con pantalla a color y símbolos fáciles de entender".

Se trata de un dispositivo dirigido a los más pequeños de la casa que cuenta con "Muchas funciones divertidas: configuración de tiempo y temperatura, botón turbo, giro a derecha e izquierda, indicación de la temperatura, báscula y función de amasado; multitud de accesorios: bol mezclador con tapa y abertura de llenado, vaporera con tapa, cuchilla de plástico, accesorio para batir, espátula y vaso medidor y simulación de sonido para diferentes modos (encender dispositivo, proceso terminado, seleccionar función, desplazarse por las funciones, apagar el dispositivo)".

Este aparato, que es todo un éxito de ventas está recomendado para niños a partir de 3 años. Funciona a pilas y, es importante señalar, que "no calienta". Además, otra de las ventajas de este robot de cocina para niños es su precio. Y es que ahora mismo en su web tiene un descuento del 40 por ciento, por lo que lo puedes adquirir por 11,99 euros.

"Gran calidad y precio. Mi nieto no deja de cocinar ni de hacer bebidas. Gracias"; "Gran regalo para los niños, mi hija estaba muy contenta y lo probó de inmediato. Los batidos eran geniales"; "Mi nieto está encantado. Las recetas son deliciosas y la cantidad es suficiente si el niño quiere hacer algo para ellos y para un amigo", son algunos de los comentarios que han compartido los usuarios que lo han adquirido.