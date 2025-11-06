Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leroy Merlin vende el interruptor mágico de la luz: lo pones donde quieras, sin cables ni obras en casa

El dispositivo, que tiene un funcionamiento muy sencillo, permite controlar y programar las luces desde el móvil

El interruptor mágico de Leroy Merlin

El interruptor mágico de Leroy Merlin / @leroymerlines

P. T. García

Muchas veces los interruptores de la luz no están donde los necesitas. Cuántas veces nos ha pasado de estar metidos ya en la cama y darse cuenta en ese momento que hay que pagar la luz. Toca levantarse y la pereza es máxima.

Leroy Merlin tiene la solución a estas situaciones sin necesidad de hacer obras en casa ni aguajerear paredes. Es un interruptor mágico. Un interruptor inalámbrico, sin cables, que permite encender y apagar las luces desde cualquier punto de la casa. También permite añadir un interruptor donde antes no había.

Fácil funcionamiento

Se trata del Kit DiO y su funcionamiento es muy sencillo. "El kit trae dos piezas. Una es un módulo empotrable que se conecta con la lámpara y un interruptor inalámbrico que colocas en la pared con una tira adhesiva. Para instalarlo, primero debes cortar la luz, conectar los cables de la lámpara al módulo y ocultarlo. Y ahora empieza la magia. Pega el interruptor donde quieras y ya puede encender y apagar la luz desde el lugar que has elegido, sin hacer obras ni ", explica un comercial de Leroy Merlin.

Programar encendidos y apagados

Este interruptor inalámbrico no necesita conexión a internet para su funcionamiento, solo hay que estar cerca de ellos. El kit DiO también incluye una opción de bluetooth para que puedas usar el móvil para controlar y programar las luces a través de una aplicación gratuita llamada DiO One, sin conexión a internet.

El interruptor mágico de Leroy Merlin ofrece un mundo de posibilidades. Con él puedes programar que las luces se enciendan y apaguen solas según tus necesidades. Hay todavía una posibilidad más, adquiriendo un pequeño dispositivo llamado Zigbee 3.0 y conectándolo a internet. Con ello, podrás controlar todas tus luces desde cualquier lugar, incluso cuando estés fuera de casa.

Para ahuyentar a los ladrones

Desde la app DiO One, puedes programar las luces para que se enciendan y apaguen a determinadas horas, incluso cuando no estás en casa. Esto puede simular que hay alguien en casa y aumentar la seguridad.

El interruptor inalámbrico tiene un precio de 69,86 euros y, como todos los productos que vende Leroy Merlin, tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de la compra.

