Leroy Merlin vende el interruptor mágico de la luz: lo pones donde quieras, sin cables ni obras en casa

Muchas veces los interruptores de la luz no están donde los necesitas. Cuántas veces nos ha pasado de estar metidos ya en la cama y darse cuenta en ese momento que hay que pagar la luz. Toca levantarse y la pereza es máxima.

Leroy Merlin tiene la solución a estas situaciones sin necesidad de hacer obras en casa ni aguajerear paredes. Es un interruptor mágico. Un interruptor inalámbrico, sin cables, que permite encender y apagar las luces desde cualquier punto de la casa. También permite añadir un interruptor donde antes no había.

Fácil funcionamiento

Se trata del Kit DiO y su funcionamiento es muy sencillo. "El kit trae dos piezas. Una es un módulo empotrable que se conecta con la lámpara y un interruptor inalámbrico que colocas en la pared con una tira adhesiva. Para instalarlo, primero debes cortar la luz, conectar los cables de la lámpara al módulo y ocultarlo. Y ahora empieza la magia. Pega el interruptor donde quieras y ya puede encender y apagar la luz desde el lugar que has elegido, sin hacer obras ni ", explica un comercial de Leroy Merlin.

Programar encendidos y apagados

Este interruptor inalámbrico no necesita conexión a internet para su funcionamiento, solo hay que estar cerca de ellos. El kit DiO también incluye una opción de bluetooth para que puedas usar el móvil para controlar y programar las luces a través de una aplicación gratuita llamada DiO One, sin conexión a internet.

El interruptor mágico de Leroy Merlin ofrece un mundo de posibilidades. Con él puedes programar que las luces se enciendan y apaguen solas según tus necesidades. Hay todavía una posibilidad más, adquiriendo un pequeño dispositivo llamado Zigbee 3.0 y conectándolo a internet. Con ello, podrás controlar todas tus luces desde cualquier lugar, incluso cuando estés fuera de casa.

Para ahuyentar a los ladrones

Desde la app DiO One, puedes programar las luces para que se enciendan y apaguen a determinadas horas, incluso cuando no estás en casa. Esto puede simular que hay alguien en casa y aumentar la seguridad.

El interruptor inalámbrico tiene un precio de 69,86 euros y, como todos los productos que vende Leroy Merlin, tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de la compra.