Mira bien en la cartera: el valor de esta moneda de 50 céntimos se ha disparado y puedes ganar 11.200 euros

Mira bien en la cartera, porque sin saberlo puedes tener un tesoro. El valor de una moneda de 50 céntimos de euro se acaba de disparar al anunciar el gobierno francés que cambiará su diseño y eliminará su imagen actual. Se trata de La Sembradora, que en portales especializados de coleccionistas alcanza un valor de 11.200 euros.

La pieza formó parte de la primera generación del euro en Francia, fue fabricada en oro nórdico y su diseño se ha convertido en todo un símbolo nacional. Sin embargo, el Gobierno de Macron ha decidido renovarla, de forma que las monedas "viejas" están siendo muy buscadas.

Moneda de La Sembradora / .

En páginas como PicClick o Wallapop se han registrado ventas por más de 1.500 euros e incluso hay subastas que han superado los 11.000 euros.

La historia de La Sembradora

La moneda que es un tesoro lleva la imagen de una mujer sembrando y aparece rodeada por estrellas de la Unión Europa y las iniciales RF de la República Francesa. En el reverso lleva escrito "50 EURO CENT" junto con la marca del grabador Luc Lucyx. Tiene un diámetro de 24,25 milímetros, un grosor de 2,38 milímetros y pesa 7,80 gramos.

En realidad, esta imagen no nació con el euro. Es obra del artista Oscar Roty, que en 1887 creó La Sembradora para un premio del Ministerio de Agricultura francés. Tiempo después, en 1897, el Ministerio de Finanzas encargó monedas de 50 céntimos y dos francos y Roty decidió reutilizar la figura de la mujer sembrando, símbolo del esfuerzo y del renacimiento de la nación. .