Sale a la luz el susto en el avión que ha tenido Paula Echevarría en pleno vuelo: "Nos asustamos todos"

Paula Echevarría y William Levy presentaron este miércoles 5 de noviembre su último trabajo, la serie 'Camino a Arcadia'. Felices por este proyecto, ambos atendieron a la prensa y desvelaron cómo ha sido trabajar juntos y lo bien que se lo han pasado en el rodaje.

Por su parte, Paula desveló que William "no" le impresionó porque "es un tío súper normal y nos conocimos comiendo... y como dice él, 'si te conoces con alguien comiendo, ya pierdes toda... tu vulnerabilidad queda reflejada".

Además, la actriz confesó que tuvo un problema con un avión en uno de los rodajes en Tenerife porque "justo la zona del aeropuerto norte hace mucho viento y entre la tormenta, el viento, la niebla y la poca visibilidad pasamos un momento ahí complicado" porque "tuvo que volver a subir, dar unas vueltas, volver a intentar, volver a subir y luego el avión era como ¡pam!, un poco bestia, la gente gritaba un poquito, nos asustamos todos un poco".

Por otro lado, Echevarría, que vive uno de los momentos más felices de su vida al lado de Miguel Torres, explicó que "no" tiene pensado casarse con el deportista porque "estamos los dos en la gloria, él tampoco quiere, yo tampoco".

Sin embargo, cuando se le decía que Miguel ha desvelado públicamente que le gustaría que Paula le pidiese matrimonio, la influencer enloquecía: "¿Qué te ha dicho eso Miguel? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? pero... ¿en qué momento ha dicho eso? ¿Lo ha dicho ahora? ¿Esta semana? Pues ya le vale, es que le gusta alimentar el monstruo".

En su entrevista en El Hormiguero, Paula Echevarria ha hablado sobre la adolescencia de su hija y cómo la vive. "A mí me preocupa que sea feliz y que sepa hacer felicites a los demás. Que no haga daño gratuito a nadie. Tengo la suerte de que es así". Además, también ha confesado que sintió cuando le ofrecieron este proyecto. "Yo me enamoré del guion, nada más leerlo porque tiene muchos géneros en una misma serie. Es un thriller, una historia de amor, una serie de acción… Fue un rodaje en la que yo fui inmensamente feliz trabajando, fue mi vuelta a la ficción tras cinco años. Lo hemos pasado increíblemente bien, nos hemos convertido todos los miembros de la serie, en una mini familia, ya que hemos estado cuatro meses conviviendo juntos en Canarias.".