La sorprendente versión mejorada del robot de cocina de Lidl que revolucionó el mercado: resuelve tus dudas sobre cuál comprar

El robot de cocina Monsieur Cuisine se ha convertido en uno de los productos estrella de Lidl, y no es casualidad: su versatilidad, precio competitivo y resultados en cocina lo han posicionado como uno de los grandes rivales del famoso Thermomix y otras marcas que tienen precios ostensiblemente más carois. Pero Lidl no tiene un solo modelo. Hay, principalmente, dos versiones principales y populares: Monsieur Cuisine Connect y Monsieur Cuisine Smart. A simple vista parecen similares, pero existen varias diferencias clave que conviene conocer antes de decidirse por uno u otro.

Según la información que detalla Lidl, ambos comparten un mismo diseño base y funcionalidades equivalentes: cuentan con vaso de tres litros, ajuste de temperatura entre 37 y 130 °C, temporizador de hasta 99 minutos, función de peso con TARA, accesorios integrados, función turbo y marcha adelante y atrás. Además, todas las piezas principales son aptas para lavavajillas, lo que facilita su limpieza tras cada uso. También incorporan el Cooking Pilot, el sistema que guía paso a paso las recetas, algo especialmente útil para cocineros menos experimentados.

A partir de ahí, las diferencias entre la Connect y la Smart pueden marcar la elección según el tipo de usuario. Pero, antes que nada, también hay que tener en cuenta el precio: Monsieur Cuisine Smart sale por 499,99 euros, por los 299,99 euros en los que llegó a estar la versión Connect en alguna promoción de Lidl.

1. El vaso: nuevo diseño con mango central

El vaso de la Monsieur Cuisine Smart incorpora un mango central, pensado para mejorar el manejo y el vaciado de las elaboraciones calientes o pesadas. Este nuevo formato facilita servir las comidas y limpiar el recipiente sin esfuerzo. Lidl advierte, eso sí, que este vaso es exclusivo para el modelo Smart y no es compatible con la versión anterior, la Connect.

2. Pantalla más grande y cómoda

La diferencia visual más evidente está en la pantalla táctil. Mientras que la Connect cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, la Smart la amplía hasta 8 pulgadas, ofreciendo una mejor visualización de las recetas y menús. Para muchos usuarios, este detalle es clave, ya que el tamaño adicional facilita seguir las instrucciones del Cooking Pilot o ver los pasos de preparación sin necesidad de acercarse demasiado al robot.

3. Potencia mejorada para triturar y cocinar

En cuanto al rendimiento, Lidl confirma que la Monsieur Cuisine Smart ha mejorado la potencia del motor en varias funciones. En el modo de triturar y amasar, pasa de 800 vatios en la Connect a 1000 vatios en la Smart. También en la función de cocción, la Connect ofrece 1000 vatios, mientras que la Smart eleva esa cifra a 1050 vatios. Estas mejoras permiten un procesado más rápido y eficiente, especialmente útil para masas densas o alimentos duros.

4. Más programas automáticos

La Monsieur Cuisine Smart amplía la variedad de programas automáticos preinstalados. A los modos tradicionales se suman programas específicos para cocinar arroz, huevos, platos a baja temperatura o al vacío. Esta ampliación la convierte en una opción más versátil para quienes buscan experimentar con distintas técnicas culinarias sin tener que ajustar manualmente los parámetros.

5. Recetas guiadas y posibilidad de crear las tuyas propias

Una de las grandes novedades de la Monsieur Cuisine Smart es la posibilidad de introducir recetas propias y seguirlas desde la pantalla como si fueran recetas guiadas. Además, los usuarios pueden compartirlas con la comunidad de otros propietarios del modelo Smart, lo que genera una red colaborativa con nuevas ideas culinarias cada semana.

Otro punto destacado es la incorporación del sistema “Video Guided Cooking”, que incluye tutoriales en vídeo en determinadas recetas. Así, se pueden visualizar los pasos concretos de corte, mezcla o cocción, algo que la versión Connect no ofrece.

6. Conectividad mejorada: WiFi frente a WLAN

En materia de conectividad, ambas máquinas pueden acceder a recetas online, pero de forma diferente.

La Monsieur Cuisine Smart dispone de WiFi integrada, lo que le permite recibir actualizaciones mensuales de recetas a través de una cuenta de usuario gratuita. La Connect, por su parte, cuenta con interfaz WLAN, que también ofrece acceso a cientos de recetas online, aunque sin las opciones avanzadas de actualización ni el entorno de comunidad.

7. Tamaño y capacidad idénticos

En dimensiones y capacidad útil, no hay diferencias: tanto la Smart como la Connect ofrecen un vaso de 3 litros, ideal para familias medianas o para preparar varios platos a la vez.

Comparativa

Ambos robots ofrecen excelente bajda de precio respecto a otros competidores, pero la Monsieur Cuisine Smart representa una evolución tecnológica y práctica del modelo anterior. Su mayor potencia, pantalla más grande, nuevos programas automáticos y conectividad avanzada la convierten en la opción preferible para quienes cocinan con frecuencia y disfrutan explorando recetas nuevas.