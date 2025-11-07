La clave de los cajeros automáticos: lo que necesitas saber sobre el coste real de retirar efectivo ahora

Retirar dinero de un cajero automático puede resultar a veces más caro de lo que pensamos. De hecho, la operación es gratuita siempre que se realice en un cajero automático perteneciente al banco del cliente, pero se aplican comisiones en caso contrario.

Retirar dinero de un cajero automático puede costar entre 1,50 y 2,50 euros de comisión si es de un banco ajeno a tu entidad, aunque el coste puede variar según el banco y los acuerdos entre ellos. Si usas un cajero de tu propio banco, generalmente no deberías pagar ninguna comisión. Es importante estar atento a la comisión que se te informará antes de aceptar la transacción y, si es posible, usar cajeros de tu entidad o de redes concertadas.

Tal y como explican desde el Banco de España, "para saber qué comisión te pueden cobrar por disponer de efectivo en cajeros automáticos hay que tener en cuenta varios factores. Por una parte, si dispones de efectivo a débito o a crédito y, por otra, si es un cajero de la propia entidad o de otra entidad. Si es a débtio, en un cajero de tu entidad, no pueden aplicarte ninguna comisión. Por el contrario, en un cajero de otra entidad, tu entidad no te cobra comisión, pero puede repercutirte la comisión que le aplique la entidad propietaria del cajero".

Si es a crédito, en un cajero de tu entidad, suelen aplicar un importe porcentual con un importe mínimo mientras que en un cajero de otra entidad, suelen aplicar un importe porcentual con un importe mínimo y además repercutirte la comisión que le aplique la entidad propietaria del cajero.. Antes de proceder a la retirada de efectivo, una pantalla en el cajero, te advertirá mediante un mensaje de si el servicio es gratuito o el coste que conlleva, tanto por parte de tu entidad como de la entidad propietaria del cajero y te debe dar la opción de desistir de la operación.

Desde esta entidad también destacan que todos los clientes bancarios, sean cuales sean sus particularidades, tienen derecho a disfrutar de los servicios financieros. Y los avances digitales facilitan más aún este acceso. En España, en los últimos años se han impulsado medidas tanto públicas como privadas para evitar la exclusión financiera, especialmente en zonas rurales y entre personas mayores o con discapacidad. En esta línea, desde el 28 de junio de 2025, todos los nuevos cajeros automáticos que se instalen deberán cumplir con requisitos de accesibilidad para asegurar su uso universal.

A partir de esa fecha, los cajeros que se instalen deberán ser accesibles para todas las personas, incluyendo funciones como voz, compatibilidad con audífonos, avisos visuales y sonoros, controles táctiles y un diseño que permita su uso sin necesidad de activar ajustes especiales, de accesibilidad y otras materias Aquellos cajeros actualmente operativos deberán ser adaptados antes del 29 de junio de 2030.

La normativa también establece que la información que se entrega a los clientes debe ser clara, comprensible y accesible. Esto implica que los bancos deben redactar contratos, comunicaciones y documentos en lenguaje sencillo, utilizando formatos accesibles y, cuando sea necesario, ofrecer alternativas como lectura fácil, braille o versiones digitales compatibles con lectores de pantalla