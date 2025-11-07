Largas filas en Lidl para conseguir la escoba de aire que deja el exterior de nuestra casa o terraza como nueva: de baldosas a persianas

A lo largo del año, ciertas condiciones meteorológicas pueden provocar la caída de las hojas de los árboles. Estas caen entonces sobre tu terraza, su balcón o incluso en tu jardín. Y lo menos que se puede decir es que dejar tu exterior como nuevo no es tarea fácil. Por suerte, la empresa Lidl ha decidido poner a la venta un artículo que te cambiará la vida.

Se trata de un soplador y aspirador de hojas que puedes encontrar en la página web de la marca. Un aparato 3 en 1 que funciona como soplador, aspirador y triturador. Si es tan interesante en esta época del año, es por una buena razón.

La clave de este aspirador de la marca es que incorpora un práctico mecanismo de trituración en su interior. Es extremadamente eficaz para las hojas muertas y otros residuos que se acumulan en el exterior. Este producto utiliza cuchillas metálicas internas afiladas que destruyen toda la suciedad. De este modo, deja tu jardín, terraza o balcón completamente limpios. Entre sus características técnicas, cabe destacar que tiene una potencia de 2200 W, más que suficiente para todo tipo de jardines.

Este aparato eléctrico a la venta en Lidl también tiene una capacidad de aspiración máxima de 14 metros cúbicos por minuto. Además, cuenta con una velocidad de rotación de entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Por otro lado, cuenta con una bolsa de recogida con una capacidad de 55 litros.

La clave de su eficacia reside en su diseño exterior. El soplador tiene una gran boca capaz de absorber todo tipo de suciedad, así que puede capturar sin problemas todos los residuos de hojas posibles. A esta boca hay que añadir la capacidad de aspiración mencionada anteriormente de 14 metros cúbicos.

Además, este aparato eléctrico cuenta con una práctica correa ajustable que incluso tiene un mosquetón integrado y un mango con revestimiento suave. Por otro lado, cuenta con una bolsa de recogida con una capacidad de 55 litros.

La clave de su eficacia reside en su diseño exterior. El soplador tiene una gran boca capaz de absorber todo tipo de suciedad por lo que puede capturar sin problemas todos los residuos de hojas posibles. A esta boca hay que añadir la capacidad de aspiración mencionada anteriormente de 14 metros cúbicos.

Además, este aparato eléctrico cuenta con una práctica correa ajustable que incluso tiene un mosquetón integrado y un mango con revestimiento suave. También tiene un mango auxiliar ajustable a voluntad.tiene un mango auxiliar ajustable a voluntad. Este soplador se comercializa bajo la marca Parkside de Lidl. También ha acumulado 229 valoraciones de 5 estrellas de un total de 356 opiniones. Los usuarios han destacado aspectos como el rendimiento o la facilidad de uso, entre otros detalles. Lo que más se valora del aspirador es que no es extremadamente pesado, lo que hace que su uso sea más fácil que nunca. Este producto tiene mucho éxito entre muchos consumidores por una razón muy concreta.

Anteriormente, era un artículo que estaba disponible por 59,99 euros, pero ahora, los consumidores pueden encontrarlo con un 20 por ciento de descuento, es decir, por 47,99 euros. Una cosa es segura, es una muy buena oferta. Además, puede encontrar este soplador eléctrico en la página web de la marca.