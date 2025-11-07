La nueva tienda de decoración de Amancio Ortega que vende los adornos navideños más bellos y baratos del mercado (por solo 2,99 euros)

Ni Ikea ni Lidl ni Leroy Merlin ni Zara Home. Los adornos navideños más bellos y a la vez más baratos del mercado los vende la nueva tienda de decoración de Amancio Ortega que ha llegado para revolucionar el sector con sus cuidados diseños y sus económicos precios. Se trata de Lefties Home, que vende en web y tiendas físicas (de momento, en pocas) artículos para todos los rincones del hogar. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... Y ahora también para la Navidad.

La marca "low cost" de decoración del gigante Inditex acaba de lanzar una colección especial pensada para las próximas fiestas. Y hay de todo y por supuesto adornos. Para el árbol hay auténticas preciosidades por solo 2,99 euros. Bolas y árboles con textura y en diferentes colores. También hay abetos por 4,99 euros, adornos de cristal con ardillas, árboles, renos o gorros de Santa Claus en su interior en 3D por 4,99 y, lo más llamativo, estrellas troqueladas y colgantes desde 7,99 euros.

Estrellas gigantes

Estas estrellas gigantes están disponibles en diferentes colores y tamaños y son una auténtica preciosidad. Las hay de 60 centímetros, de 45 y de 30. Son ideales para colgar en lo más alto del árbol o para colgar en cualquier lugar de la casa. También, sus formas varían.

Estrellas navideñas de Lefties Home / Lefties Home

Reforma en tiendas

Inditex está reformando todas sus tiendas Lefties para renovar la marca e incluir su nueva línea de decoración. Las reformas llevadas a cabo en grandes ciudades del país han cautivado por completo al público. Al estilo de "El apartamento", la nueva y sofisticada tienda de Zara, que existe solo en La Coruña y en Madrid (recién abierto este verano), Lefties Home ha sorprendido en algunas ciudades con la venta incluso de flores naturales. De esta forma, de la tienda te puedes ir con un ramo de flores frescas.

Las colecciones de Lefties Home recuerdan a las de Zara Home. Tienen sus básicos (sábanas, toallas o mantas de colores lisos) y a la vez otros diseños más cuidados, que siguen las actuales tendencias de decoración. Un ejemplo de ello es que muchos de sus artículos se pueden personalizar con tu nombre (o un texto). Esta opción existe para albornoces, sábanas, fundas nórdicas, almohadones...

Bajos precios

En Lefties Home puedes encontrar manteles individuales por menos de 5 euros, una colección de seis vasos por 17 euros, tazas por 6 euros, set de funda nórdica y almohada por 12 euros, cojines también por 12, mantas por 29, marcos grandes de fotos por 12, velas aromáticas por 9... Y todo con un diseño especial y único.

Vende libros de decoración

Una de sus productos más originales son los libros de decoración. Hay muchas opciones y a precios diversos. Por ejemplo, un libro de Renoir vale 15 euros y otro de Miró por 13. Es una de las últimas tendencias en el sector: colocar libros de gran formato en el recibidor, en la mesa de centro del salón o en la mesita de noche de la habitación.