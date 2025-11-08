Crisis del huevo: el simple gesto que demuestra si un huevo está malo al sacarlo de la nevera

¿Alguna vez has abierto la despensa y has descubierto que aún teníamos huevos en el envase? Tal vez, que nos había regalado el familiar con las gallinas en el jardín, y por tanto sin fecha de caducidad en el cartón. Un gran problema para quienes están indecisos si consumirlos o no, para no correr el riesgo de que ya no estén frescos.

Al fin y al cabo, nunca hay que desperdiciar los alimentos que compramos. Más aún en un momento en que la crisis se deja sentir más de lo debido y mucha gente tiene dificultades para hacer la compra. Las facturas vuelven a subir y los que se van de vacaciones se enteran a su costa de que han subido los precios de los hoteles y las tumbonas. Aunque hay centros turísticos en los que la gente gasta menos, afortunadamente. ¿Cómo saber si los huevos que tienes en casa aún están frescos y se pueden comer? No pienses en ningún ritual alquímico para resolver esta cuestión. Basta con un simple vaso de agua para resolver el problema. Por supuesto, si tuviéramos el envase original no surgiría el problema. Basta con mirar la fecha de caducidad o la fecha de depósito. ¿Y si tiramos el envase? Con el vaso de agua nos enteramos en un abrir y cerrar de ojos. Además, también hay trucos para elegir al vuelo un melón maduro y una sandía dulce.

Cogemos nuestro huevo y un vaso de agua fresca en el que hemos disuelto una cucharadita de sal. ¿Baja el huevo? Entonces está muy fresco y se puede comer. ¿Se va al fondo, pero no se pone completamente en el fondo? Eso significa que tiene entre 1 y 4 días y, por tanto, está fresco.

¿Llega justo por debajo de la superficie del agua, pero no más? Se trata de un huevo que no es fresco, es decir, con unos 20 días a sus espaldas. Por último, ¿no flota en absoluto? Eso significa que ya no es comestible y que hay que tirarlo.

Respecto a la problemática actual con el huevo, España exigirá, ahora ya sin excepciones, que las aves de corral se mantengan en un recinto cerrado en las denominadas zonas de alto riesgo a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, para evitar la propagación de la gripe aviar, según ha informado el Ministerio de Agricultura, tras un aumento de los brotes en toda Europa y varios casos detectados en distintos puntos del Estado. Los territorios de especial vigilancia son zonas de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Catalunya, una comunidad esta última en la que están afectados un total de 224 municipios. En el resto, el departamento de Luis Planas ha instado a las autoridades a reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible, como ya se viene haciendo desde el pasado enero, cuando se encendieron las primeras alertas.

Estas medidas, de carácter preventivo, prevén, entre otras cosas, dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan haber accedido aves silvestres, salvo en caso de que esa agua sea debidamente tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. También queda restringida la cría de patos y gansos