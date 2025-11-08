Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
Un perchero extensible y con ruedas, y una estantería con capacidad para 15 pares de zapatos, entre las novedades que llegan a supermercados de toda España
Lidl combina como pocos supermercados calidad y buen precio en todos sus productos. Un buen ejemplo de ello es lámpara de pared, con iluminación led, para leer en la cama que llega a todas sus tiendas en España a partir de este lunes. Es uno de los artículos estrella de la próxima semana, según se desprende de su nuevo folleto.
Este tipo de apliques para colocar encima de la mesita de noche son los más buscados del momento. Están completamente de moda. Son minimalistas y muy prácticos, ya que puedes orientar la luz hacia donde tú quieras. Precisamente, la lámpara que comercializada el Lidl viene con un cuello de metal flexible para que puedas moverlo hacia donde tú quieras.
En negro y blanco
El aplique es de Livarno Home y cuesta tan solo 7,99 euros. Lo hay disponible en dos colores: negro y blanco, para adaptarse a todo tipo de decoraciones. La lámpara viene con zócalo de pared metálico con interruptor integrado. El tipo de led con el que viene es de bajo consumo con luz blanca cálida de 3,5 W.
Según recoge la descripción del producto, el cable de alimentación es de aproximadamente 1,6 metros (que quedaría oculto en la pared) y el flujo luminoso es de 320 lm, mientras que la temperatura del color es de 3.000 k. La lámpara tiene una altura máxima de aproximadamente 48 centímetros.
Útil perchero
En el folleto de la próxima semana del Lidl también se anuncia un interesante perchero por 17,99 euros. Consta de cuatro extremos y extensible, hasta unos 10 centímetros. Tiene ruedas giratorias (cuatro) y dos de ellas vienen con freno. Soporta una carga máxima de 10 kilos en cada barra e incluye una rejilla para los zapatos.
Estantería para zapatos
Y hablando de zapatos, otro producto que viene: una estantería para el calzado de 12,99 euros. Es de metal cromado y permite tener bien recogido y ordenado los zapatos en casa. Tiene una capacidad para 12-15 pares. Los estantes se pueden ajustar por separado y soportan una carga máxima de 4 kilos.
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- Así será el encendido de las luces con el que Oviedo dará la bienvenida a la Navidad el próximo 28 de noviembre