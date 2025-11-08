Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)

Lidl combina como pocos supermercados calidad y buen precio en todos sus productos. Un buen ejemplo de ello es lámpara de pared, con iluminación led, para leer en la cama que llega a todas sus tiendas en España a partir de este lunes. Es uno de los artículos estrella de la próxima semana, según se desprende de su nuevo folleto.

Este tipo de apliques para colocar encima de la mesita de noche son los más buscados del momento. Están completamente de moda. Son minimalistas y muy prácticos, ya que puedes orientar la luz hacia donde tú quieras. Precisamente, la lámpara que comercializada el Lidl viene con un cuello de metal flexible para que puedas moverlo hacia donde tú quieras.

Un aplique de pared junto a la cama / Freepik

En negro y blanco

El aplique es de Livarno Home y cuesta tan solo 7,99 euros. Lo hay disponible en dos colores: negro y blanco, para adaptarse a todo tipo de decoraciones. La lámpara viene con zócalo de pared metálico con interruptor integrado. El tipo de led con el que viene es de bajo consumo con luz blanca cálida de 3,5 W.

Según recoge la descripción del producto, el cable de alimentación es de aproximadamente 1,6 metros (que quedaría oculto en la pared) y el flujo luminoso es de 320 lm, mientras que la temperatura del color es de 3.000 k. La lámpara tiene una altura máxima de aproximadamente 48 centímetros.

Útil perchero

En el folleto de la próxima semana del Lidl también se anuncia un interesante perchero por 17,99 euros. Consta de cuatro extremos y extensible, hasta unos 10 centímetros. Tiene ruedas giratorias (cuatro) y dos de ellas vienen con freno. Soporta una carga máxima de 10 kilos en cada barra e incluye una rejilla para los zapatos.

Estantería para zapatos

Y hablando de zapatos, otro producto que viene: una estantería para el calzado de 12,99 euros. Es de metal cromado y permite tener bien recogido y ordenado los zapatos en casa. Tiene una capacidad para 12-15 pares. Los estantes se pueden ajustar por separado y soportan una carga máxima de 4 kilos.