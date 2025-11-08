Llegan al Lidl panettones de Navidad de todos los tamaños y rellenos por menos de 8 euros: a partir del viernes y por tiempo limitado
La cadena de supermercados también vende versiones mini de este postre por solo 1,49 euros
Corre al Lidl, porque uno de los dulces más ricos y buscados de la Navidad está a punto de llegar a todas sus tiendas en España. Son los panettones, que la cadena de supermercados vende en todos los tamaños y con diversos rellenos a partir del próximo viernes día 14 de noviembre.
Los panettones estarán por tiempo limitado en los Lidl: hasta el domingo. Así que los que quieran darse un buen festín prenavideño y a buen precio tienen que andar rápidos. Cuestan menos de 8 euros.
Versiones mini por 1,49 euros
Según recoge el folleto de la semana del 10 al 16 de noviembre, Lidl ofrece desde panettones clásicos hasta con relleno y con cobertura de cookies de la marca Favorina. Los precios varían según el tipo de producto. El panettone clásico, hecho con uvas pasas sultanas y cáscara de naranja confitada, cuesta 6,99 euros y pesa 1 kilo. Hay una versión mini, de 100 gramos, que vale tan solo 1,49 la unidad.
De chocolate por dentro y por fuera
Por su parte, el panettone con crema de chocolate (por dentro y por fuera) vale 6,99 euros y su peso es de 800 gramos. También de chocolate existe la versión mini, con pepitas, de 100 gramos y 1,49 euros.
Con crema de limón
El panettone de cookies pesa 800 gramos y su precio es de 7,99 euros. Por último está el Deluxe Pandoro, de la marca Deluxe, que está relleno de crema de limón, pesa también 800 gramos y cuesta 7,99. Todos ellos son manjares al alcance de todos los bolsillos y una buena excusa para empezar la Navidad antes de tiempo.
